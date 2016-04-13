美媒：中国将在阿富汗反恐问题发挥更大作用

哈通社阿斯塔纳4月13日电 据美国媒体消息，随着中国密切关注阿富汗和平会谈发起人，以及伊斯兰武装分子侵袭其邻国的部分地区，中国正采取迄今为止最具体的行动，以便在阿富汗的安全问题上直接发挥作用。

消息称，最近几周，中国承诺向阿富汗提供7000万美元的军事援助，并提议组建一个包括巴基斯坦和塔吉克斯坦在内的四国安全集团。这种合作伙伴关系将允许中方在自己的后门帮助协调反恐行动。



这表明中国日益担心阿富汗政府和塔利班之间的和平会谈可能失败，那将给秘密策划对中国发动袭击的新疆武装分子或与"伊斯兰国"组织有联系的武装分子提供安全港。这些举措符合中国更广泛的外交战略。中国现在愿意扩大自己在非洲和中东地区的安全存在，以保护海外华人不断增长的利益。



上海国际问题研究院亚太中心主任赵干城表示："确实存在来自阿富汗的直接恐怖主义威胁。如果和平会谈没有进展，我们不能坐视不理。"



新的安全集团将以阿富汗为核心，注重反恐问题。不过它面临的阻力很大：阿富汗与巴基斯坦经常互相指责对方利用武装分子来实现战略目标，而塔吉克斯坦长期以来处在俄罗斯的影响范围内。



驻巴基斯坦的阿富汗前外交官艾哈迈德·赛义迪说："中国组建的反恐集团不太可能为巴基斯坦提供太多帮助。"



中国已经加入美国和巴基斯坦的行列，寻求为阿富汗政府和塔利班之间的谈判充当中间人。到目前为止，这些努力尚未产生多少成果，主要是因为继去年曝光塔利班创始人毛拉·奥马尔已经去世后，该组织出现内讧。



中国与阿富汗仅拥有92公里长的边境线，不过阿富汗靠近中国新疆，这让中方尤其关注该地区。



将巴基斯坦和塔吉克斯坦纳入这个安全集团意味着中国也对"一带一路"战略感到担忧。斥资460亿美元的中巴经济走廊是"一带一路"战略的旗舰项目。



中国正在帮助培训阿富汗警方，并承诺到明年为止向喀布尔提供20亿元人民币的经济援助。但在美国的德国马歇尔基金会的研究员安德鲁·斯莫尔表示："中方对阿富汗的军事援助与合作比之前的外交和经济支持更进了一步。"