更多巴西议员支持弹劾总统罗塞夫

从巴西总统迪尔玛·罗塞夫（Dilma Rousseff）的联合政府退出的两个政党表示他们要投票支持对总统进行弹劾，因为她操纵政府帐目。

周二退出联合政府的进步党(PP)表示，其所属的47名议员要投票支持总统的弹劾案。进步党是巴西议会下院的第四大党。



共和党(PRB)领导人随后也表示他们在下院的22名议员也得到指示投赞成票，如果他们不投赞成票，就将受到党的制裁。



此前一周巴西议会下院最大的政党巴西民主运动党（PMDB）投票决定离开联合政府。



迪尔玛·罗塞夫说她的反对者在光天化日下正在针对巴西合法选举出的总统谋划"政变"。



她说被广为散布的音频中的梅尔先生（Temer）同意取代她担任总统，这就是阴谋的证据。不过她没有点名。



迪尔玛·罗塞夫还提到阴谋的"头目和副头目，这是指梅尔和众议长爱德华多‧库尼亚（Eduardo Cunha）"。



梅尔已经表示音频不是有意被公开。他周二在接受保守派报纸采访时说，他特意离开首都几周，就是避免让人说他是阴谋的幕后主使。



周日迪尔玛·罗塞夫将面对议会下院对弹劾案投票，她被指操控政府帐目以图自两年前在选举到来之前显示她领导的政府取得更好的经济成绩。



但是迪尔玛·罗塞夫否认对她的所有指控，她的支持者说这件事本身并不能构成弹劾的理由。



来源：BBC中文网