纳扎尔巴耶夫：伊斯兰教不等于恐怖主义

哈通社伊斯坦布尔4月13日电 据总统府消息， 13日，正在对土耳其进行正式访问的纳扎尔巴耶夫总统，与伊斯兰合作组织秘书长伊亚德•迈达尼举行了会谈。

会谈中，双方讨论了关于哈萨克斯坦在伊斯兰合作组织框架内相关提议的落实情况，并就加强哈萨克斯坦与该组织的合作关系等问题深入交换了意见。



双方还就伊斯兰合作组织第十三次峰会的主要议题进行了探讨。



纳扎尔巴耶夫指出，参加峰会的穆斯林国家需要团结一致，共同解决、反击威胁国际社会稳定的所有问题。伊斯兰合作组织不仅在探讨问题，更在通过卓有成效的努力落实着相关的决议，这进一步表明伊斯兰合作组织已经进入了新的发展阶段。



纳扎尔巴耶夫总统说："哈萨克斯坦全力支持峰会计划通过的所有决定。我们同土耳其总统发表联合声明，并号召所有穆斯林国家团结一致。对于峰会将这一提议列入总结性文件的决定，我个人感到十分的高兴。"



纳扎尔巴耶夫总统号召土耳其和沙特阿拉伯团结起来。



"分裂不利于所有人的共同利益。伊斯兰和发展总是平行进展的，所以穆斯林国家需要为科学技术的发展而共同努力。我们将通过‘伊斯兰坚决反对恐怖主义'声明，把恐怖主义与伊斯兰教明确的区分开来，我们要通过自身的努力解除‘伊斯兰教是恐怖主义'这一概念。这一领域，您为伊斯兰教做的贡献是伟大的。"纳扎尔巴耶夫总统对伊亚德•迈达尼说。



伊亚德•迈达尼表示纳扎尔巴耶夫总统此次出席峰会，提高了峰会的重要性。



他还说："您为穆斯林国家的团结做出了巨大的贡献。为了团结，我们还需要做很多工作。"（编译：小穆，审稿：塔尔）