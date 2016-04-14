哈萨克斯坦首任总统博物馆代表团正在对中国进行工作访问

哈通社北京4月14日电（记者萨德克•阿克加诺夫）哈萨克斯坦总统办公室主任、首任总统图书馆馆长马赫穆德•卡斯木别科夫率领的代表团，日前抵达北京，开始对中国进行工作访问。

"此行的目的是为了观摩中国现代化博物馆和展览馆。我们非常希望在纳扎尔巴耶夫中心和总统图书馆中，引入更多的新技术和新设备，特别是中国在这一领域最顶尖的技术。就我们所知，中方将现代科技同传统文化的展示结合的非常完美。此次中国之行，我们将访问北京、上海和西安。"在接受哈通社记者采访时，首任总统图书馆副馆长铁木尔•沙伊米尔根诺夫说。



哈萨克斯坦代表团访问了位于北京的中国人民对外友好协会，并同协会会长李小林举行会谈。



双方就哈中人文交流，以及2017年中哈建交25周年庆祝活动等问题进行了讨论。



会谈中，卡斯木别科夫邀请李小林访问阿斯塔纳并参加2017年阿斯塔纳世博会。



随后，卡斯木别科夫同哈萨克斯坦驻华大使努雷舍夫、使馆工作人员及北京金台艺术馆工作人员一行，前往位于北京朝阳区公园内的阿拜雕像前敬献花圈。



金台艺术馆负责人表示，艺术馆同哈萨克斯坦驻华使馆始终保持了良好的合作关系，每年都会举行庆祝阿拜诞辰的各类文化庆祝活动，取得了良好的效果。（编译：塔尔）









































