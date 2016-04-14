乌兹别克斯坦棉花产量和出口量将大幅下降

哈通社阿斯塔纳4月14日电 据乌兹别克斯坦的官方数据，2016/17年度乌兹别克斯坦植棉面积和籽棉产量预计为125.5万公顷和328万吨，面积减幅为2%，产量减幅为1%。

消息称，根据乌兹别克斯坦政府的长期计划，今后五年低产棉田将改种水果和蔬菜，从现在起到2020年，棉花种植面积和产量将逐步调减，籽棉产量控制在300万吨左右(约相当于85万吨皮棉)，低于近年335-430万吨的水平。今年按照计划相应下调了棉花面积和产量目标。



据悉，虽然今年近年3月份乌兹别克斯坦部分地区已开始播种，但受冷空气和降雨的影响，大面积播种推迟到4月份。不过，3-4月份的降雨也为棉花春播创造了有利条件。



乌兹别克斯坦大约有180家纺织企业，40%左右的棉花在国内消费，纺织业占经济的比重为26%，每年出口棉纱、纺织品和成衣大约10亿美元。政府为提高国内棉花消费继续鼓励国内外对纺织服装业的投资，未来几年纺织用棉量将继续增加。2015/16年度，乌兹别克斯坦国内棉花消费量预计为34.8万吨。



乌兹别克斯坦大约有60%的棉花用于出口。政府已经宣布将把现有的三家棉花出口公司整合成一家大公司，掌管乌棉的全部收购、加工和出口业务。2015塔什干棉花大会宣布本年度签约出口了70万吨皮棉，同比增长20%，但非官方预计最终的出口量可能会限制在60万吨左右。



本年度，乌兹别克斯坦棉花出口量为59.8万吨。中国和孟加拉国仍是乌棉的主要出口市场，每年进口乌棉超过40万吨。本年度前7个月，乌兹别克斯坦对中国的棉花出口量为10.4万吨。根据乌兹别克斯坦和孟加拉国签订的谅解备忘录，乌兹别克斯坦每年向孟加拉国出口20万吨棉花。



此外，中国和俄罗斯是乌兹别克斯坦棉纱的主要出口目的地。本年度两国分别进口乌纱11万吨和7.4万吨。