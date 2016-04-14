澳大利亚将对中国试用新的签证规则 以求促进旅游业

哈通社阿斯塔纳4月14日电 据路透社消息，14日，澳大利亚总理特恩布尔（Malcolm Turnbull）称，澳大利亚将对来自中国的游客和学生试用新的签证规则。矿业繁荣的终结导致澳大利亚经济陷入困境，澳大利亚寻求促进旅游业和教育产业。

消息称，1月公布的政府数据显示，过去12个月里，前往澳大利亚的中国游客数量达到创纪录的100万人，而15年前中国游客只有10万人。中国游客去年在澳大利亚消费77亿澳元，是消费增长最快的群体，仅次于新西兰。



"中国是澳大利亚最有价值的旅游市场。去年有超过100万中国游客前往澳大利亚，为我们的经济做出了83亿澳元的贡献，"特恩布尔访华伊始在上海说道。



他还表示，澳大利亚将为中国游客提供更多便利，将首次试用中文签证申请和来自中国的在线签证申请，并尝试10年有效期签证。



特恩布尔指出，八个学生签证类别将缩减为两个。



"这显示出澳大利亚加强这一至关重要旅游业关系的决心。当然这是澳大利亚经济的重要组成部分，也是让两国和两国人民关系更加紧密的重要因素。"



"前往澳大利亚的中国人越多、前往中国的澳大利亚人越多，我们的关系就越紧密，我们对彼此的了解越多，在社会、学术、经济和商业各个层面的合作机会就越多。"