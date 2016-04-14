戈洛夫金与墨西哥拳手巴尔加斯一同进行赛前训练

哈通社阿斯塔纳4月14日电 据sports.kz消息，我国WBA（超级）、IBO、IBF和WBC（过渡）中量级拳王根纳季•戈洛夫金目前正与WBC中量级冠军、31岁的墨西哥拳手弗朗西斯科•巴尔加斯在Big Bear训练基地一同进行训练。

此前，当今世界职业拳坛最著名的拳王弗洛伊德•梅威瑟表示自己观看了戈洛夫金的比赛，并声称能够轻松将其击败。梅威瑟说："如果戈洛夫金想要挑战我，必须先打败安德烈•沃德。"



对此，戈洛夫金也已表态，他说："如果梅威瑟真的认为很容易就能赢我的话，我已准备好‘被他轻松打败'，那就让梅威瑟到拳台来证明吧。"



戈洛夫金还对他与阿尔瓦雷斯的比赛发表了自己的看法，他说："我是卡内罗所拥有的中量级WBC金腰带的合法竞争者。我需要夺得此中量级的冠军头衔，所以希望这场比赛能够尽快举行。虽然卡内罗的体重与我相当，但卡内罗还是要求在155英镑（69公斤）进行对决。而中量级的体重应该在160英镑以上（72.5公斤以上）。"



另外，戈洛夫金对卡内罗与帕奎奥的对决也表示怀疑，他说："近日，有报道说卡内罗将与帕奎奥对决，我个人认为这不可能。他们计划在155英镑进行对决，而我看过帕奎奥在150英镑的比赛，这对他来说不容易。虽然卡内罗在称重时会显示155英镑的体重，但在真正上场之前，他会将自己的体重恢复至175英镑。卡内罗是中量级冠军，并不是140-145英镑级别的拳手。而这是违反体育精神的。"（编译：小穆，审稿：塔布斯）