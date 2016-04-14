金融时报：绝大多数阿拉伯青年认为促进稳定比推进民主更重要

哈通社阿斯塔纳4月14日电 据《金融时报》报道，由Asda'a博雅公关(Burson-Marsteller)公司赞助的一项针对阿拉伯青年的调查显示，海湾地区三分之二的年轻人和北非的大多数年轻人认为，促进稳定比推进民主更重要。

据悉，共有来自16个阿拉伯国家，年龄在18到24岁的3500名青年参加了这一调查。



调查数据显示，对于2011年席卷阿拉伯地区的"阿拉伯之春"运动，仅有36%的受调查者认为经过这一运动所带来的变革将令阿拉伯世界变得更加美好。这一数据远远低于2012年时的72%。

只有在埃及，多数年轻人相信他们的国家变得更好。



海湾地区三分之二的年轻人和北非的大多数年轻人表示，促进稳定比推进民主更重要。

不过，各地年轻人都支持改善个人自由和女性权利，尤其是在沙特阿拉伯。

受调查者将ISIS恐怖主义、失业、社会动乱列为该地区面临的最大挑战。



许多受调查者无法解释，为何会有人想要加入ISIS。但他们表示，日益加剧的宗派紧张局势，以及圣战分子认为他们对伊斯兰教义的诠释至高无上的想法，助长了ISIS的崛起。但四分之三的受调查者表示，他们不相信ISIS会建立一个伊斯兰国家。

除了ISIS崛起，宗派冲突也在加剧。



逊尼派的沙特阿拉伯和什叶派的伊朗及其地区代理人，比如黎巴嫩真主党(Hizbollah)和也门胡塞(Houthi)叛军，深陷地区争斗。

近一半受调查者表示，逊尼派与什叶派的分裂在过去5年中扩大了。这个比例在也门提高到了88%。在伊拉克也提高到了62%，在那里ISIS受益于逊尼派对什叶派政府的反对。



此次调查未覆盖叙利亚人。（编辑：塔尔）