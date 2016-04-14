日本官员称南部强震令数栋房屋倒塌

哈通社阿斯塔纳4月14日电 据BBC报道,日本内阁官房长官菅义伟说，南部熊本地区的地震造成数栋房屋倒塌，首相安倍晋三指示尽速掌握任何灾情。

在日本时间周四（14日）深夜间临时举行的地震特别记者会上，菅义伟说，安倍晋三做出了尽快掌握灾情、地方与中央密切联系并共同对应地震以及向民众适时提供避难和灾情的相关消息。



日本南部的熊本地区在当地时间晚上9时26分左右发生了里氏（芮氏、黎氏）6.4级的地震，震源距离地表约10公里、震央也就是震中在北纬32.7度/东经130.7度的位置、在熊本县境内。



熊本县已经向日本政府提出要求，希望陆上自卫队能够投入救灾。



不过日本气象厅表示，这次地震并未带来海啸的威胁，据称，在震区的益城町。有数间房屋起火，另外媒体报道说大约有5个人被困，据称一名被困的女性居民重伤昏迷。



从日本传来的相片显示，由于地震当地一家餐馆的许多饭碗被震下厨柜而摔碎，许多居民冲出居住的楼房到空旷的地方避难。

有些地区也传出小范围停电的情形，在当地的核能发电厂则"安全"并继续运转当中。



部分灾区传出失火和煤气泄漏，但是也有很多地区回报称地震并未造成灾情。