美国国务卿："我们本可将俄战机击落"

哈通社阿斯塔纳4月15日电 据BBC报道，美国国务卿克里说，俄罗斯战机在波罗的海国际水域飞过美国一艘导弹驱逐舰，美国军方"本来有权将其击落"。

美国官员说，两架俄罗斯苏-24战斗轰炸机星期一（4月11日）曾近距离飞过美国的一艘导弹驱逐舰超过十次。



俄罗斯国防部表示，俄方战机在对美国海军"库克"号（USS Donald Cook）驱逐舰进行观察后，在遵守所有安全规则的情况下离开。



美国国务卿克里对俄方举动提出批评，并称已与莫斯科当局就事件进行接触。



克里在接受《迈阿密先驱报》和美国有线电视新闻网联合采访时表示，美国对俄方的这种行为"予以谴责"。



他指出，俄方举动"鲁莽"，"挑衅"，而且"危险"。"根据交火规则，那架战机本来可以被击落"。



克里补充说，美国"在公海上不会被吓倒"，美方已向俄罗斯转达此举危险的信息。



根据北约组织自己的指南，北约成员国的交火规则清楚定义了"可被视为挑衅的举动"。北约说，运用这些交火规则"需要各级指挥官行使一定的判断力"。





美国国务卿克里没有说明为何美国海军没有将俄方战机击落。



美国官员此前表示，俄方战机多次低空接近正在波罗的海国际水域的美国驱逐舰，最接近时相距只有9公尺，在海面上激起水花。



俄罗斯国防部说，这艘美国驱逐舰当时正驶近一个俄罗斯海军基地附近。



俄罗斯国防部声明说，在识别这艘美方军舰后，俄罗斯飞行员驾机在遵守所有安全规则的情况下飞离。



声明说："俄罗斯飞机的所有飞行均严格遵守在中立水域上空使用空域的所有规定。"







不过，美国海军"库克"号驱逐舰舰长则形容说，俄战机的飞越方式是一次"模拟攻击"。

美国官员在声明中说，俄方战机飞越方式"不安全并具有挑衅性"，并"有可能导致事故发生"。



俄罗斯战机的举动可能违反了1970年达成的旨在防止公海上出现危险事态的有关协议，但目前尚不清楚美方是否将对此提出抗议。



而一架俄罗斯反潜直升机围绕美国导弹驱逐舰，低飞7个圈拍照。



美国欧洲司令部表示，美国海军"库克"号驱逐舰当时正在与盟军一架军用直升机进行甲板着陆演练。



美国驱逐舰后来中止了舰上的军用直升机甲板着陆演练，直到俄罗斯战机飞离该区域。



第二天，俄罗斯一架KA-27直升机在低空围绕美军驱逐舰飞行，后来俄战机又多次飞过美方驱逐舰。



美方驱逐舰曾以无线电联络俄罗斯战机，但没有反应。