英国一名母亲因给自己的女婴起名为"氰化物"（Cyanide）而遭到法官的拒绝。氰化物是阿道夫•希特勒（Adolf Hitler）在射杀自己前服用的毒药。

来自威尔士波伊斯的这名母亲还给女婴的双胞胎哥哥起名为"布道者"（Preacher）。她说，她有给自己孩子起名的人权。



这名母亲表示，"氰化物"是个"可爱和美丽的名字"，且因希特勒服用过，所以这个名字也包含着积极的涵义。



但上诉法院却不赞同。法庭说，这样的名字选择是"不寻常"的，且可能伤害到孩子。



这起事件后，这名母亲的双胞胎婴儿和其他的几个孩子都被从她身边带走。



在波伊斯的社工得知这名母亲给自己的一双儿女起这样的名字后，便将她告上法庭。



怪名字





此前，一名法官对这名母亲发出禁令，禁止她正式注册俩孩子的名字。



不过，这名母亲的律师拒绝了这一禁令，称这违反了她在家庭生活中的权利。



但法官表示，给一个女婴起一个"臭名昭著的毒药"名字，是无法让人接受的。



法官说："即便允许人们品味和想法的改变，""氰化物"对一女婴来说也是一个十分古怪的名字。



不过这名母亲辩称，"氰化物"与花朵和植物有关，且"杀死了希特勒和戈培尔，我倒是认为这是一件好事。"



1945年，希特勒在射死自己前服用了这一毒药。



法官表示，做出这样的判决并不常见，只有碰到"最极端的案例"才会如此裁定。（来源：BBC中文网）