希拉里、桑德斯就华尔街及枪支问题展开激烈辩论

哈通社阿斯塔纳4月15日电 据路透社消息，美国民主党总统参选人希拉里和桑德斯周四就华尔街、枪支和最低工资展开激烈辩论，并质疑对方的判断力。双方在辩论中还不时提高调门。

"如果你们同时朝对方大喊，谁的声音观众都听不到，"主持人Wolf Blitzer一度提醒道。

分析社交媒体上网民情绪的公司Brandwatch称，辩论进行30分钟后，希拉里在Twitter上被提及了3.5万次，而桑德斯被提及了3万次。该公司还指出，有关希拉里的评论中56.2%是正面的，而与桑德斯有关的评论中略超过一半是负面的。

曾一度质疑希拉里总统竞选资格的桑德斯承认希拉里有资格参选，但表示希拉里收华尔街的钱发表演讲、2003年以参议员身份支持美军入侵伊拉克和支持自由贸易协议显示出她的判断力较差。

"希拉里拥有担任总统所需的智慧和经验吗？她当然有，但是我质疑她的判断力，"桑德斯在辩论中说道。

希拉里反击道，桑德斯的这些指责也是在攻击总统奥巴马，奥巴马作为竞选者也从华尔街筹集了资金，并且有超级政治行动委员会支持。

希拉里称，这是个欺骗性的攻击，意图只是要提出问题。

她指出，桑德斯开始显示出他缺乏在政策问题上的深度。她提及一个《纽约每日新闻》采访称，桑德斯无法明确解释他将如何实现他常说的分拆大银行目标。

"你从第一天起就必须拥有担任总统和最高统帅的判断力，"希拉里说道。