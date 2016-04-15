美国穆斯林议员遭伊斯兰国组织威胁

一位穆斯林议员在受到伊斯兰国组织的死亡威胁后，称该组织是"一群骗子、谋杀犯、虐待者和强奸犯"。

明尼苏达州民主党众议员基斯∙埃里森批评这些恐怖分子，称他认识的所有穆斯林都不承认伊斯兰国组织所宣扬信念的是伊斯兰教。



埃里森说："我遭伊斯兰国组织恐吓这件事说明，我为之奋斗的是正义、宽容和一个更包容的世界。"



他用带贬义的阿拉伯语缩略称呼伊斯兰国组织。



伊斯兰国组织本周向一些其所称的"政治活跃的叛教者"发出了死亡威胁，这些人士分别在美国、澳大利亚、英国和加拿大，其中包括哈玛•阿比丁。阿比丁是民主党总统参选人、前国务卿希拉里•克林顿的助理。



伊斯兰国组织在网上发布了威胁名单，附图是一把沾了血的匕首，以及组织头目阿布•巴克尔•巴格达迪的评论。他说，名单上的人如果"向伊斯兰国投降"就会获得赦免。



北美伊斯兰协会会长阿扎•阿吉兹对美国之音说，这些威胁毫无意义，因为任何可能实施暗杀行动的人都不在美国境内。不过，阿吉兹也没有完全无视这些威胁。



他说："有一群谋杀犯和犯罪分子针对埃里森议员和阿比丁等德高望重的官员做出威胁。我很确定有相应的法律程序。他们会得到很好的保护。"（来源：美国之音）