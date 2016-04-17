第六届北京国际电影节开幕

哈通社阿斯塔纳4月17日电 第六届北京国际电影节将于4月16日至23日举行。此次北京电影节设置了三大主要论坛板块，包括中外电影合作论坛、中国电影衍生产业高峰论坛和探寻电影之美高峰论坛。

本届"天坛奖"评委会从2329部报名影片中选出了15部入围影片，这15部影片将角逐"天坛奖"10个奖项。这15部影片包括中国影片《滚蛋吧！肿瘤君》、俄罗斯影片《我是一名教师》、法国影片《最后一课》、中国影片《师父》等。

电影节还设置了杰出电影导演和编剧安德烈·塔尔科夫斯基的电影回顾展。届时观众将有机会观赏到塔尔科夫斯基早期的电影作品（《安德烈·卢布廖夫》、《索拉里斯》、《镜子》），其担任编剧的影片《当心！蛇！》，以及这位大师的最后作品《牺牲》。

中国观众还将在电影节上观看到苏联电影大师谢尔盖·爱森斯坦的《伊万雷帝》。

本届电影节将展映500余部中外佳作。"天坛奖"评委会，共计7人，其中评委会主席1人，评委6人。评委会主席为奥斯卡获奖影片《荒野猎人》的制片人、美国的布莱特∙拉特纳先生。评委包括中国香港导演陈德森、德国导演弗洛里安∙亨克尔∙冯∙多纳斯马、日本导演泷田洋二郎、中国女演员许晴等。