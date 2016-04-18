中国外交部欧亚司司长：纳扎尔巴耶夫是一位具有战略思维的政治家和领导者

哈通社北京4月18日电 亚信第五次例行外长会议将于4月27日至28日在北京举行。亚信成员国、观察员国外长及观察员国际组织代表将受邀出席会议，其他有关国际组织代表将作为主席国客人与会。本次外长会的主题是对话促进安全，各方将围绕当前亚洲安全形势，打击恐怖主义等议题深入交换意见。

13日下午，中国外交部在北京就亚信外长会举行中外媒体吹风会。外交部欧亚司司长桂从友介绍了此次外长会的主题和有关安排，并回答了哈通社记者相关提问。

桂从友说，1992年10月5日召开的第47届联合国大会上，纳扎尔巴耶夫总统提议建立亚洲信任与合作组织。目前该组织有26个成员国、12个观察员国和国际组织，几乎涵盖了整个亚洲地区。成立20多年来，亚信已成为亚洲各国对话、信任与合作的重要平台，也是亚洲地区覆蓋范围最大、成员国数量最多、代表性最广的地区安全对话与合作机制。

桂从友说，纳扎尔巴耶夫总统在华盛顿核安全峰会上的讲话，以及提出的21世纪"无核化世界"宣言成为联合国安理会的正式文件，可谓是贵国在全球核安全领域的又一个巨大贡献。

桂从友说，纳扎尔巴耶夫是一位具有战略思维的政治家和领导者。中国支持哈萨克斯坦提出的旨在建立欧亚大陆平衡与建设性关系、巩固地区及世界和平与稳定的国际倡议。我们相信，作为亚信倡议国，哈萨克斯坦将同各成员国一道，在深化信任措施领域合作、完善亚信机制建设、推动亚信未来等方面发挥更大作用。（编译：金桥）