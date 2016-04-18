亚美尼亚人卸下了该国”纳扎尔巴耶夫大道“的道路指示牌

哈通社阿斯塔纳4月18日电 据novostink.ru消息，亚美尼亚希拉克州哈利希市政府近日决定，将对该市中心大街"纳扎尔巴耶夫大道"的命名进行重新修改，不再以哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫的姓名为该街道冠名。

消息称，该市议会14日一致通过了取消大道命名的决议。

该市市长若阿林德•纳扎列提安表示，修改名称的决议已经通过，现在议会正就新名称进行讨论。

据悉，市议会打算将街道的名称修改为"阿尔恰克"，而当地教会则提议将大道更名为"圣格列高利大道"。

据该市市长透露，早在一年前，纳扎尔巴耶夫总统对亚美尼亚加入欧亚经济联盟表现出不同意见时，当地居民就提出了更改大街命名的要求。

但当时这一提议遭到了来自"高层"的拒绝。

同时，该市居民对因哈萨克斯坦政府的提议，而令原定在亚美尼亚首都埃尔温举行的欧亚经济联盟政府间首脑会议延期，并改在莫斯科举行极为不满。

而纳扎尔巴耶夫总统与土耳其总统埃尔多安拥抱的画面更是激起了当地居民的怒火。

很快，写有纳扎尔巴耶夫总统名讳的道路指示牌便遭到了当地居民"报复性"的破坏。

据悉，市中心的这条大街是在十年前被命名为"纳扎尔巴耶夫大道"的。提议并推动大街命名事宜的，是当年的亚美尼亚国会议员穆黑塔尔•瓦拉克彦。

值得一提的是，当时瓦拉克彦议员的兄弟，是纳扎尔巴耶夫总统的顾问。

哈利希市原市长罗兰德•纳扎列提安对当时的情况进行了介绍。

"哈利希市在1400-1947年期间，一直被称为‘钦察'市。而钦察这个名称，与哈萨克历史上的钦察汗国有着密切的关联。因此在瓦拉克彦议员提出建议后，我们很快就同意将中心大街以哈萨克斯坦总统的名讳命名。我们一直视哈萨克斯坦为友好邻邦。"他说。

据悉，在哈利希市图书馆中，还有一个专门的厅悬挂着纳扎尔巴耶夫总统的画像，并收藏了大量来自哈萨克斯坦的书籍。

该厅2011年由哈萨克斯坦驻亚美尼亚使馆援助设立，并向图书馆捐赠了大量书籍、地图、民族服饰和家具。

经历大街更名的风波后，尚不清楚哈利希市图书馆是否会继续保留"哈萨克斯坦厅"。（编译：塔尔）