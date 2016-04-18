中国文化部副部长会见首任总统博物馆代表团一行

哈通社北京4月18日电（记者萨德克•阿克加诺夫）中国文化部副部长杨志今18日在北京会见哈萨克斯坦总统办公室主任、首任总统图书馆馆长马赫穆德•卡斯木别科夫率领的我国图书博物馆界代表团。

杨志今说，中哈两国是山水相依的近邻，友谊源远流长。两国领导人经常接触，建立了密切的工作关系和个人友谊。近些年，随着两国各领域关系不断发展，中哈文化合作取得了长足发展。

杨志今谈及为纪念中国著名作曲家冼星海和哈萨克诗圣阿拜诞辰110周年和170周年，两国分别在北京和阿拉木图举办的一系列纪念活动。

杨志今还向卡斯木别科夫一行介绍了中国图书馆公共服务体系的现状，并对未来的发展方向做了相关的展望和介绍。

卡斯木别科夫感谢中方给予的热情友好接待，并向杨志今副部长简要介绍哈萨克斯坦首任总统博物馆成立过程、现状和发展规划。

据早前报道，卡斯木别科夫一行于4月13日抵达北京。先后对北京、上海和西安等地进行了工作访问。代表团此行主要目的是为了观摩中国现代化的博物馆和图书馆，引入中国新的技术和管理经验，共同推进和加强哈中图书博物馆行业的对话与合作。（编译：金桥）