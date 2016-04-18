俄罗斯：克里姆林宫发言人比普京总统还富有

哈通社阿斯塔纳4月18日电 据BBC报道，俄罗斯总统府发言人佩斯科夫说，因为他继承了父亲留下来的大笔遗产，所以他2015年的收入超过了总统普京。

佩斯科夫说，他2015年收入为3670万卢布，这包含了工作所得薪资，另外"伤心地，在我父亲去世的时候，我继承了一笔遗产。"

普京总统申报所得则为890万卢布，比2014年略高。不过，西方一直怀疑普京积蓄了一笔庞大的秘密财富。

申报财产

在上周公布的财产申报资料中，普京名下有三辆俄国制造的汽车、一辆拖车、一块面积为1500平方米的土地、一间77平方米的公寓一计一个车库。

佩斯科夫的妻子、知名滑冰选手塔尼亚•纳夫卡申报的财产申报则是收入8900万卢布，几乎是佩斯科夫收入的三倍。

塔尼亚•纳夫卡名下有两块地、一栋房子、4间公寓（其中一间在美国），另外她也拥有两辆奔驰（宾士、平治）轿车、一辆雷克萨斯轿车以及一辆四轮摩托车。



2006年的冬季奥运，塔尼亚•纳夫卡与罗曼•科斯托马罗夫搭档，拿下花样滑冰的金牌。

佩斯科夫名下则是有3间公寓、一辆日本丰田陆地巡洋舰Land Cruiser，他们的小孩名下也分别列有房产。

在去年的婚礼上，佩斯科夫被人照相发现他手腕上戴着理查德•迈尔牌子的手表，价值约62万美元。

"巴拿马文件"

上个星期，佩斯科夫罕见地承认说，他错误地告诉普京，披露"巴拿马文件"的德国《南德日报》是美国高盛银行所有。

当被问到普京有何反应的时候，佩斯科夫说"逼到脖子上面来了"，但是没有说明到底受到了什么样的处分。

克里姆林宫官员申报所得排行榜当中，前几名的还包括总统府副秘书长瓦洛金，收入为8710万卢布。