冷战阴云重现？美俄中掀起新一轮核军备竞赛

美国、俄罗斯和中国正在积极地发展新一代毁灭性较小的微型核武器。这些新的成果，构成了让冷战时期的军备竞赛复苏的威胁，扰乱各个国家破坏力之间的平衡，而正是这种平衡让核时代的和平得以维持半个多世纪。

经济下滑的俄罗斯、崛起中的中国，以及一个信心不足的美国都在继续竞争主导地位。在很大程度上，这只是在新的形式，来上演一种古老的发展变化形态。

美国官员在很大程度上指责俄罗斯总统弗拉基米尔·V·普京(Vladimir V. Putin)，称普京的顽固态度，阻碍了在2010年武器限制条约的基础上，进一步缩小美俄这两个最大核国家的武器库的努力。有些人指责中国在寻找技术上的优势，以防止美国靠近。还有些人指责美国在提高安全性和可靠性的名义下，加速自身核武器的"现代化"，冒下了给军备竞赛火上浇油的风险。

美国总统奥巴马本月初在华盛顿核安全峰会结束时承认了军备竞赛的危险。他警告说，这可能导致"加速开发新的、更致命、更有效的系统，最终导致军备竞赛的全新升级。"

对奥巴马来说，这等于承认，美国的一项旨在减少原子弹核心地位的政策，有可能导致了第二个核时代的到来。七年多前上任时，这位总统曾提出在世界上最终消除核武器的设想。

小詹姆斯·R·克拉珀(James R. Clapper Jr.)是美国政府中为数不多的富有冷战经验的人之一。他在向参议院军事委员会作全球威胁评估年度汇报时说，"我们可能会卷入又一次类似冷战的漩涡。"但是，这次与克拉珀早年当空军情报官时的情况不同。他曾经权衡过核打击的风险，那时能将城市夷为平地的核武器是以百万吨计的。

对手们正在以美国预计花在核武器现代化项目上的钱--估计30年累计高达1万亿美元--为参考，来为本国的尖端武器项目游说。

莫斯科正在装备可搭载多个微型弹头的大型导弹，而且专家们担心，俄罗斯的新武器开发可能违反了全球禁止核试验的条约。据俄罗斯新闻报道，俄海军正在发展一种无人驾驶潜艇，其目的是用海下核爆炸释放放射性污染，让目标城市无法居住。

在国家主席习近平更严格的控制之下，中国军方正在对一种名为"高超音速滑翔机"的全新弹头进行飞行测试。这种弹头搭载在传统远程导弹上飞入太空，然后在大气层中以高于每秒一英里的速度进行翻转和猛冲等熟练操作，可以使导弹防御系统基本上失效。

奥巴马政府所处的位置让其无法抱怨。政府在飞行测试自己的高超音速武器，不过，2014年的一次实验以一个壮观的火球结束。飞行测试计划将在明年重启。作为核武器现代化过程的一部分，美国还计划研发五类改进型核武器及相关运载工具，作为一个武器系列，它们正把美国的核武库带入小型、隐身和精准的方向。

"我们正在目睹一场军备竞赛的开幕典礼，"卡内基国际和平基金会(Carnegie Endowment for International Peace)的资深分析师詹姆斯·M·阿克顿(James M. Acton)去年在负责评估中国实力的一个国会委员会的听证会上说。

对新武器的一种恐惧是，它们可能会削弱"相互保证毁灭"(mutual assured destruction)的严峻逻辑，也就是任何攻击都会导致大规模的报复、最终毁灭所有战斗人员的冷战学说。尽管这个缩写为MAD（疯了）的学说备受争议，经常受到《奇爱博士》(Dr. Strangelove)等经典作品的嘲讽，但还是有用的。人们如今的担忧是，这些新武器的精准和破坏性较少的特点增加了使用它们的诱惑性。

奥巴马回答的一个关键问题是，美国升级自己核武器的计划是否帮助推动了这次军备竞赛。还是俄罗斯和中国只是在以美国的做法为借口，来完善他们终究需要做的武器研发？

分析人士称，莫斯科和北京正在测试太空武器，可以在核战开始时打掉美国的军事卫星。作为回应，华盛顿正在发射旨在阻止和帮助打败这种攻击的空间观察卫星。

奥巴马在核安全峰会闭幕时的记者会上承认了美国整顿自身老化的核武库的做法挑起了紧张气氛。他指出，核武器及其守卫者之间的通信连接需要有针对网络攻击的更好保护。但是，当被问及弹头微型化和类似的改进是否有损他在军备控制方面的记录时，奥巴马回答说："这是一个合理的问题。我有这种担忧。"

白宫官员表示，他们会尽力避免因对这些新进展感到担忧而做出任何不当反应。国家安全副顾问埃夫里尔·海恩斯(Avril Haines)在接受采访时表示，"出现紧张态势时，我们会采取措施，以避免不必要的升级。"

2009年上任美国总统时，奥巴马渴望"重启"与莫斯科的关系，减少美国对核武器的依赖，推进消除核武的行动。他是将核裁军作为美国国防政策核心的首位美国总统。

俄罗斯起初予以了配合，于2010年签署《削减战略武器新条约》(New Start)。该协议在战略性核力量方面做出了小幅削减。

那一年，奥巴马还伸出了另一根橄榄枝：他要求美国军队将搭载在陆基导弹的弹头从最多三枚削减为一枚。这一行动释放出的信号是，导弹更多是用于防御而非攻击。

莫斯科并没有采取相应的行动。相反，之前签署的协议字迹未干，俄罗斯就开始部署能搭载四枚微型弹头的新一代远程导弹。如今，它还在继续此类行动，就算是在遵守整体协议限制的情况下。

在本月举行的峰会上，奥巴马指责普京退回到了2012年的状态，阻止进一步的裁军行动，还表示克里姆林宫"重视军事力量大过发展"。

民主党内最有影响力的核问题专家之一、曾在比尔·克林顿(Bill Clinton)政府担任国防部长的威廉·J·佩里(William J. Perry)表示，他担心莫斯科会很快退出1996年签署的《全面禁止核试验条约》(Comprehensive Test Ban Treaty)，开始进行地下试验，完善新式核弹头。（美国一直遵守着该条约，但参议院从未予以批准。）

20年来，主要的核武器大国一直密切关注这一并不稳固的核试验全球禁令--这是核军备控制的核心支柱。

"我相信他们正在研发一种新的炸弹，"佩里在接受采访时说，他指的是俄罗斯的武器设计人员。"也相信他们正在要求进行测试。"

"就看普京怎么决定，"他接着说。

美国核武器现代化项目的支持者称，该项目是对普京采取的军事行动做出的合理反应，尤其是2014年入侵克里米亚。

军事专家提出，微型武器将有助于威慑范围不断扩大的潜在袭击者。"美国需要在核危机升级的各层阶梯上掌握不同的核选项，"华盛顿的研究组织国际战略研究中心(Center for Strategic and International Studies)在去年的一份报告中写道。

今年2月，白宫支持针对一种先进巡航导弹展开研发工作。从炸弹脱离之后，这种飞行武器要经过远程飞行才会落地，可以快速穿越敌人的空中防线，击毁目标。

在描述这些原子发展计划时，五角大楼明确表示，对于在东欧"制衡俄罗斯的军事行动"，这种巡航导弹及相关核武器至关重要。

奥巴马政府还在开发一种高超音速弹头，能够迅速超越北京完善自身此类武器的进度。美国的版本将是无核的：目标是研制出的武器速度极其快、打击无比精确，能完全依赖冲击本身的力量摧毁固定目标，比如一口导弹竖井。

尽管这兑现了奥巴马总统做出的减少对原子武器依赖的承诺，但它可能会促使无法在这一技术上与之匹敌的对手更加依赖核武器。

美国前国防部长佩里认为，奥巴马总统削减的核武器和正在研发的非核武器，或许会让难以想象的事更有可能实现。

"就算目前还没有控制战事升级的可行计划，"他说，"但这似乎让武器更具适用性了。"

分析人士称，在主要的核大国当中，中国是受美方进展威胁最大的国家。他们指出，一轮先发制人的袭击也许可以轻而易举地摧毁中国数量相对较少的核武器。

过去10年间，加州蒙特利市海军研究生院(Naval Postgraduate School)的国土安全专家克里斯托弗·P·特沃米(Christopher P. Twomey)，一直在帮忙安排中美两国分析人士、政府官员和军官进行非官方会面。

去年，他向由美国国会设立的美中经济安全审查委员会(U.S.-China Economic and SecurityReview Commission)作证时表示，北京方面感觉自己正置身于日益严密的包围圈中。北京将华盛顿的高超音速滑翔飞行器视为美国不必跨越核门槛便可赖以袭击中国的一种工具，这让北京方面关于核报复的评估变得更复杂了。

特沃尼博士说，中国领导人还有其他类似的担忧，因为太平洋上美国军舰及加利福尼亚和阿拉斯加美军基地的反导拦截系统越来越多。

最后他补充道，北京正"怀着忐忑不安的心情"审视华盛顿的核武现代化进程。他特别提及了与一种新型制导炸弹和尖端巡航导弹有关的计划以及先进的运载系统。

"北京已经对这些变化作出了回应，"特沃尼博士作证称，"在未来10年里可能还会继续这样做。"

中国没有因循奥巴马的先例，而是步了普京的后尘--它重新设计了自己的许多远程导弹，以便搭载多个弹头。这一举措让分析人士感到担忧，因为北京方面数十年来一直知道如何制造微型核弹头，以及如何把两枚或两枚以上核弹头搭载在一枚导弹上。

事实表明，北京正在讨论一种更为令人担忧的举措。

过去几十年间，华盛顿和莫斯科都让自身的核力量处于高度戒备状态，理论上，如果通过雷达网络、卫星网络和计算机网络发觉即将遭受袭击，军事当局就可以发射导弹。采取这一策略是为了躲避可能限制或摧毁一国还手之力的致命性打击。

批评人士认为，上述"预警即发射"策略极大地增加了意外爆发战争的风险。他们指出，错误的预警在过去的岁月里多次把世界带到灾难边缘。

去年，中国军方在一份官方文件中宣布，将为其核武力量"提高战略预警"能力。

"预警即发射"引发了日益激烈的讨论，今年初，马萨诸塞州剑桥市支持限武的私人组织忧思科学家联盟(Union of Concerned Scientists)针对相关讨论发布了一份报告。报告称，奥巴马政府推行的武器现代化政策，是对"预警即发射"的"中国拥护者们影响最大的外部因素"。

支持限武的人士称，他们所关注的这个领域需要重塑。在他们看来，计算弹头和运载工具的数量的传统手段并不适用于遏制新型武器的研发。

为了促成相关方面就一项针对高超音速武器试验的全球禁飞令进行磋商，北卡罗莱纳大学(University of North Carolina)的核武器专家马克·古布鲁德(Mark Gubrud)已经展开了游说。他最近写道，如果相关工作继续推进，下一个10年间，世界各地都可能出现这种机动式弹头。

"我们的世界没能把核武器这个恶魔塞回瓶子里，"古布鲁德说，"而现在，有人正把新的恶魔放出来。"

来源：纽约时报