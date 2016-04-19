托卡耶夫：欧亚大陆是当今世界的基石

哈通社阿斯塔纳4月19日电（记者哈纳特•马梅特哈兹吾勒）主题为"为了21世纪共同利益促进欧亚国家议会间合作"的首届欧亚议长会议，19日在俄罗斯首都莫斯科召开。

哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长哈斯穆卓马尔特•托卡耶夫出席会议并发表讲话。

纳扎尔巴耶夫总统在华盛顿核安全峰会上提出的、对当前世界"战争瘟疫"横行原因进行了深入探讨的文章--《21世纪"无核化世界"宣言》，成为了议长此次讲话的重点。

"国家之间的信任危机、对国际准则的践踏、部分国家企图主宰国际事务的野心，以及对其他国家的历史与文化的无视，正是当前国际社会所面临的主要问题。现在，已经到了国际社会中的每一个国家都肩负起责任，共同面对破坏世界和平与安定的战争威胁的时候了。我们必须明确的意识到，如果国际社会不能并肩面对危机，人类文明的未来将是一个未知数。"托卡耶夫说。

托卡耶夫强调，当今世界在武器装备上的开销超过2万亿美元。这一数据本身，就证明了许多国家的议会相比于促进国内经济发展而言，更倾向于将拨款提供给国家的战争机器。

在塞梅核试验场关闭将满25周年之际，托卡耶夫议长号召各国议会议员们，为推动全球无核化运动发挥自己的力量。

"我们希望并号召各国尽快通过核不扩散条约和禁止核试验条约。"托卡耶夫说。

同时，议长强调，欧亚大陆是当今世界的基石。

托卡耶夫称，欧亚大陆囊括了整个地球四分之三的人口，全球GDP的60%来自这片大陆，也是全球资源最为丰富的地区。因此，这一大陆的安全，事关整个国际社会的稳定与繁荣。

"武器与人口贸易、毒品走私、恐怖主义、非法移民、自然灾害等等各类风险，不会被为欧亚大陆上各个政治实体的边界划分所阻碍。欧亚国家应遵循联合国决议行事，并对违反联合国决议的行为作出明确的反对。同时，诸如欧亚经济联盟、上海合作组织和亚信等在地区和国际安全方面具有重要意义的国际组织，需要发挥更加积极地作用。"托卡耶夫说。

"出于促进欧亚大陆各国间合作的目的，纳扎尔巴耶夫总统提出了‘大欧亚'思想。出于连接欧亚大陆交通线、为大路上的各国交通提供便利的目标，在‘西欧-中国西部'计划和‘光明大道'计划框架下，哈萨克斯坦已经动工修建了大量公路和铁路交通线路，并上马多项旨在建立起现代化物流基础设施的项目。"他说。

此外，议长在强调了当今社会各国议会作用稳步提升的同时还表示，促进各国和各民族之间的友好交流，同样是各国立法机关和议员的责任。

托卡耶夫还就将于今年5月31日在阿斯塔纳召开的"宗教反对恐怖主义"峰会进行了介绍。

据悉，会议上还向每位与会人士分发了纳扎尔巴耶夫总统的《21世纪世界无核化宣言》副本。（编译：塔尔）