美国大选：特朗普和希拉里分别攻下纽约

哈通社阿斯塔纳4月20日电 据BBC报道，共和党的特朗普与民主党的希拉里•克林顿分别在纽约州的美国总统初选中获胜。

纽约州的初选投票于美国东岸夏令时间星期二（4月19日）21:00（格林尼治标准时间星期三01:00）结束。美国各大媒体在截止投票后没几秒钟就宣布其预测结果。

按照目前预测，以纽约为根据地的特朗普基本肯定将扩大与对手克鲁兹和卡西奇的差距；本身曾任纽约州参议员的克林顿预料将稳胜在布鲁克林区土生土长的桑德斯。

一旦确定这两位领先参选人在这次初选中当选，他们距离取得党内提名出选总统将再拉近一步。

纽约州的初选受到连串事故困扰。其中，纽约市有超过12.5万人从选民登记册上消失，引起选民不满。

特朗普在其事业王国大本营--曼哈顿特朗普大楼--发表演说。他说："我得告诉最熟悉我的人民--纽约的诸位--当他们给予我们这样的票数时就是很了不起。"

特朗普称，他将获得比"哪怕是最大胆的假设"都要多的党代表提名。

要是富商特朗普能在初选中取得足够票数，以全取纽约州95名共和党提名代表，则7月份全国党大会上出现提名争议的机会将会减少。

希拉里·克林顿展示地方联系的方法之一：在自己家门口投票

民主党方面，克林顿夫人在发表胜选演说时说："各位纽约人，你们一直都有我这个后盾，我也一直希望争取你们（作为后盾）。"

"今天，我们携手再次获胜，我深深感恩。"

纽约州这场初选竞争激烈，双方参选人都设法以他们的地区联系来吸引选民。其中，民主党阵营的竞选活动转趋负面，克林顿夫人与佛蒙特州参议员桑德斯互数对方不合资格。

但克林顿夫人在胜选后称，纽约州之役"团结我们的东西远多于分化我们的"。

特朗普星期二到纽约市曼哈顿的中央犹太教堂投票，克林顿夫人则与丈夫--前总统克林顿--到北纽约州查帕瓜镇住所附近的票站投票。

两人成为本次大选中最后两位在初选或党团会议中投票的参选人。民主党的桑德斯3月份在家乡佛蒙特州投票，共和党的克鲁兹与卡西奇分别在得克萨斯州与俄亥俄州投票。