金融时报：亚投行将资助中亚公路项目

哈通社阿斯塔纳4月20日电 据英国《金融时报》消息，中国的旗舰国际开发银行正希望铺设一条新的丝绸之路，其首批项目中至少有三个聚焦于中亚和巴基斯坦的交通要道。

据了解相关项目和招标文件的人士介绍，亚洲基础设施投资银行(AIIB)将帮助资助巴基斯坦的一条公路，从塔吉克斯坦首都至该国与乌兹别克斯坦边境的一条高速公路，以及哈萨克斯坦阿拉木图(Almaty，见上图)的一条环路。

亚投行是在今年1月正式启动的，此前该行吸引了亚洲和欧洲的数十个成员国，其中许多国家是美国的盟国，它们没有理会华盛顿方面对于中国主导的机构叫板世界银行(World Bank)和亚洲开发银行(ADB)的顾虑。

为了回应奥巴马政府最初的批评，亚投行已表态称，它将执行与世行和亚开行同等水平的治理标准。上周，亚投行行长金立群和世行行长签署了一项框架协议，使两家机构能够开展合作，共同为项目融资。亚投行预计今年将批准约12亿美元融资，其中包括十几个与世行合作的尚未宣布的项目。

亚投行还将同美国和日本主导的亚开行、欧洲复兴开发银行(EBRD)以及英国国际发展部(DFID)共同为项目融资。日本是美国主要盟友中唯一没有接受中方加入亚投行邀请的国家。

根据一份招标文件，亚投行将在巴基斯坦联手亚开行和英国国际发展部，为一条连接绍尔果德(Shorkot)和哈内瓦尔(Khanewal)的64公里长公路提供建设资金。

由亚开行牵头的这个项目最近修订了条款，以便让亚投行参与。根据其指导原则，亚投行只能向对所有国家的企业都开放的项目提供资金，而亚开行规定只有其成员国的企业才能投标。

但是，亚开行不会让出其牵头角色。"亚开行是项目的牵头融资伙伴，并代表其他共同出资方管理项目，"招标文件称。"招标将按照亚开行的采购准则和程序进行。"

在塔吉克斯坦，亚投行将联手亚开行和欧洲复兴开发银行，帮助为连接该国首都杜尚别(Dushanbe)至与乌兹别克斯坦接壤的图尔孙扎德(Tursunzoda)的一条公路提供建设资金。预计亚投行将会参与出资的第三个交通项目是Bakad环路，这是世行和欧洲复兴开发银行在哈萨克斯坦商业之都阿拉木图的一个联合项目。

据两名熟悉相关过程的人士称，这三个项目将在本月底之前获得亚投行投资委员会初步批准，随后在6月获得该行董事会的正式批准。亚投行拒绝置评。