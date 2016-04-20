中国云南龙江特大桥建成通车 成为亚洲最大钢箱梁悬索桥

哈通社阿斯塔纳4月20日电 据新华社消息，由中国云南公投组织建设的云南保腾高速公路上的重要控制性工程——云南龙江特大桥于今日（20日）正式通车。通车后，中国实现了从昆明到滇西边境腾冲的全程高速，并为打通昆明经腾冲出境，之后经缅甸至印度的陆上通道奠定了基础。

除了其特殊的地理位置环境外，龙江特大桥还成为了亚洲最大的钢箱梁悬索桥，大桥全长2470多米，桥高280米，主跨1200米，概算19亿多元，是我国山区高速公路同类桥梁最具世界代表性的工程。

据悉，该项目主要科技创新点包括：在中国国内大跨径桥梁中首次采用无人飞行器牵引先导索过江的施工技术；首次成功采用索股入安鞍段预成型及架设技术；首次采用圆形缠丝加缠包带方式加除湿系统方式进行主揽防护；首次采用喷洒葡萄糖酸钠作为缓凝剂，配合水枪冲刷的方式进行锚碇混凝土凿毛施工；在桥梁大体积混凝土中成功采用火山灰作为混凝土外掺剂。

中国国家交通运输部依托龙江特大桥开展"强震山区千米级悬索桥关键技术研究"，获取了丰富的科学数据，今后将为中国在强震山区修建同类桥梁提供技术支持。

据悉，龙江大桥的建成，将对构建中国面向南亚陆上大通道，改善云南省和滇西地区交通运输格局，完善云南省骨架路网体系，促进滇西地区旅游事业和社会、经济的发展具有十分重要的意义。

