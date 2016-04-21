俄罗斯称准备大幅提高原油产量 回击沙特增产威胁

哈通社阿斯塔纳4月21日电 据路透社消息，俄罗斯周三表示，准备将石油产量提高至历史性高位。几天前主要产油国就冻结产量进行的谈判破裂，沙特威胁要大量增产。

委内瑞拉预计，若产油国无法重启对话，油价数周内可能崩跌，其并敦促非OPEC产油国应以观察员身份参加石油输出国组织(OPEC)的6月会议。

冻产协议从2月开始酝酿，到周日多哈会议破裂。在此期间，OPEC成员国委内瑞拉和最大的非OPEC产油国俄罗斯一直是该协议的主要支持者。在多哈会议中，沙特要求伊朗必须参加冻产。

冻产协议旨在消除过剩供应和库存，帮助油市恢复供需平衡。

但沙特表示，该国能够把日产量最多提高200万桶，达到逾1,200万桶。这将使其取代俄罗斯，成为全球最大的产油国。

"他们(沙特)有能力大幅增产。但我们也能，"俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)在出席莫斯科一个全球能源会议时对记者说道。

他表示，俄罗斯目前的产量处在接近1,100万桶/日的纪录高位，"理论上"还能增产至1,200万桶/日，甚至1,300万桶/日。

过去10年中，俄罗斯石油产量一再意外增加，从世纪之交时最低600万桶/日不断攀升。石油专家一再预言，该国产出将不可避免地下降，但这尚未成为现实。

委内瑞拉石油部长德尔皮诺(Eulogio Del Pino)表示，油价可能崩跌，需要重新开始磋商。

"我们可以重启磋商，"德尔皮诺对路透表示。"我预测，因为没有达成协议，油价从现在开始到OPEC下次会议这段时间将会下跌。而当我们坐在会议桌旁时，布兰特油价在每桶43美元和30美元以下，感觉肯定是不一样的。"

"...未来几周油价可能大幅下挫，"德尔皮诺在与诺瓦克参加同一个讨论时说。