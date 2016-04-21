阿富汗前总统卡尔扎伊：我们应支持纳扎尔巴耶夫总统在维护国际和平道路上的努力

哈通社阿斯塔纳4月21日电 第13届欧亚媒体论坛21日上午在阿斯塔纳召开。

期间，出席会议并发表讲话的阿富汗前总统哈米德•卡尔扎伊，在其发言中高度评价了纳扎尔巴耶夫总统为实现国际和平而付出的努力。

"我很高兴，能够再次踏上哈萨克斯坦的土地。在阿富汗战后的发展中，尤其是在人文领域的发展上得到了来自哈萨克斯坦的大力支持。纳扎尔巴耶夫总统是阿富汗人民的好朋友，在实现阿富汗的稳定道路上，我们合作的非常愉快。哈萨克斯坦为阿富汗留学生提供了1000个全额奖学金留学名额，在发言之前，我要再一次的为此向哈萨克斯坦总统和人民致以最诚挚的谢意。"在大会上发表讲话的卡尔扎伊如是说。

卡尔扎伊强调，1000多名阿富汗留学生中，有200人左右在医学领域求学。他表示，对于经历了漫长的动荡岁月，无法为国内的优秀青年提供合适教育的阿富汗而言，哈萨克斯坦的帮助显得弥足珍贵且无比及时。

"在阿富汗恢复和平和重建工作中，纳扎尔巴耶夫总统付出了许多努力。可以说，纳扎尔巴耶夫总统近期的提出《21世界世界无核化宣言》，其重要性堪比他为阿富汗人民的和平与稳定而做出的各种贡献。因此，我祝愿纳扎尔巴耶夫总统在这一领域的各项努力，都能够取得成功。同时，我也认为我们每一个人都应该在纳扎尔巴耶夫总统为维护国际和平而做出的努力中，贡献一份自己的力量。"卡尔扎伊说。（编译：塔尔）

