乌兹别克斯坦近年出台多部法律欲大力发展电子商务

哈通社阿斯塔纳4月22日电 近年来，乌兹别克斯坦希望借助电子商务推动本国产品和服务在乌国内销售，乌总统卡里莫夫颁布《电子商务法》、《通信法》、《信息化法》、《信息自由法》、《电信法》、《邮政法》、《电子文件流转法》等一系列法律，为电子商务发展消除障碍。

2015年12月，乌内阁出台内阁令，通过"2016-2018年在乌发展电子商务的构想"，确定电子商务中期发展重点方向，致力于使乌电子商务水平与发达国家媲美，包括电子商务基础设施现代化、提升贸易量、产量、服务业务量、创建统一的交易和营销平台、网络商店、更加完善的支付和物流系统等。农村地区居民网络覆盖率目标为2016年30%、2017年50%、2018年65%。

目前，乌已有电子支付系统，商业银行提供银行卡远程管理服务，为在线支付打下基础。最近5年，银行客户增长了19倍，网络银行和手机银行用户增长了20倍，统一银行间支付系统Uzcard快速发展，整合了26家商业银行的支付系统。

畅销产品、原料和材料销售的市场机制也得到发展。2001年起，商品原料交易所的所有交易都通过专门的电子系统成交。2004年起，乌本国生产者实现了物质技术资源重要品种通过乌商品原料交易所挂牌销售。从2015年6月起国家采购通过乌商品原料交易所平台专门的电子竞拍系统进行。