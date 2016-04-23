国际油价上涨 市场人气改善提振油市连升三周

哈通社阿斯塔纳4月23日电 据路透社消息，油价周五上涨，本周实现连续第三周上扬，因市场人气变得更乐观，有迹象显示全球供应持续过剩状况可能得到缓解。

交易商称，美国汽油消费强劲，越来越多迹象显示全球产量下降和油田中断供应，都支撑了投资重回能源行业。

"目前升势是受市场人气推动的，市场越来越相信，最糟糕的时候已经过去了，全球油市已经在恢复平衡，"Energy ManagementInstitute高级合作人Dominick Chirichella称。

布兰特原油LCOc1收涨1.3%，报每桶45.11美元，美国原油CLc1收涨1.3%，报每桶43.73美元。布兰特和美国原油盘中一度跳涨多至3%。

交易商称，周末前的获利回吐限制了涨幅。

本周布兰特原油涨4.5%，美元原油升8.4%，两者皆录得连续第三周上涨。油价较1月和2月期间触及的低位反弹了逾三分之二。

交易商还指出，中国3月原油进口强劲也帮助推升了价格。

但仍有一些分析师警告，油市距离供需平衡还很远。

"尽管近期的反弹势头有进一步上行的潜力，但我们认为不是受基本面可持续性转变驱动的，"高盛在给客户的一份声明中称。

高盛仍认为，受美国页岩油减产带动的可持续性市场平衡，将在今年第三季出现。石油服务公司贝克休斯周五称，美国能源公司连续第五周减少活跃钻机，至2009年11月来最低。

尽管油价最近反弹，但油市仍供应过剩，每日产量仍较需求多100-200万桶之间，全球的储油罐都存满了未售出的原油。