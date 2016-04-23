联合国开始正式签署《巴黎气候协议》

哈通社阿斯塔纳4月23日电 据BBC报道，在世界关注下，约170国代表在纽约联合国总部周五（4月22日）陆续签署《巴黎气候协议》。

22日也是世界地球日，这份去年底达成的协议的签署仪式是1982年签署《海洋法公约》以来规模最大的国际协议签署仪式。

主要是一些小岛国在内的10国已经正式签署了协议。

联合国秘书长潘基文说："巴黎协议将对未来人类产生深远影响。"

世界大多数国家去年12月在巴黎达成协议，以期遏制全球温室气体排放和升温，应对气候变化对人类的威胁。

世界上两个最大的温室效应气体排放国家中国和美国的代表都将参加在联合国总部举行的正式签署仪式。上个月，美中发表联合声明，呼吁其他国家也在下个月签署这项协议，以便让协议尽早生效。

潘基文说，美中两国都将在今年内批准《巴黎气候协议》。

BBC科技事务编辑大卫•舒克曼表示，经过漫长艰难的谈判，巴黎协议终于在联合国正式签署，人们的情绪是乐观的，但未来落实协议将不会容易。

美国总统奥巴马也希望在其任内完成对《巴黎气候协议》的签署和批准。今年是美国大选年，人们尚不清楚如果共和党候选人特朗普赢得总统大选的话，美国将会对该协议持什么态度。