俄罗斯再度阻拦乌克兰-哈萨克斯坦货运车辆

哈通社阿斯塔纳4月25日电 据阿斯塔纳电视台报道，自乌克兰启程经俄罗斯前往哈萨克斯坦的十数辆货运卡车，近日再度遭到俄罗斯方面的阻拦。

这些货运卡车目前受阻于俄罗斯斯摩棱斯克口岸，据悉俄方向这些车辆的所有人提出了新的要求。

俄方从4月16日起，以监视货运车辆行驶情况为由，要求车辆统一安装格洛纳斯（GLONASS）卫星定位系统。未安装该系统的车辆遭到了俄方的拦截，这在边境口岸造成了严重的交通堵塞。

在安装定位系统的同时，车辆所有人还需向俄罗斯政府缴纳3万卢布的"保证金"（相当于15万坚戈），与此同时，安装系统之后，车辆所有人还要缴纳950卢布/日的"使用费"。

这一所谓"新型监控定位系统"的收费和安装过程存在诸多令人不解之处，"阿塔梅肯"哈萨克斯坦企业家协会以就此向俄罗斯交通部递交书面文件要求进行解释。

"俄方称会在货运车辆抵达哈萨克斯坦和俄罗斯边境后，归还所谓‘保证金'并拆除定位系统，但俄方并没有详细解释这些‘保证金'的归还流程以及在何地何时可以领取。因此我们要求俄方就此作出解释。" "阿塔梅肯"哈萨克斯坦企业家协会副会长英迪拉•萨都瓦哈索娃说。（编译：塔尔）