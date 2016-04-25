纳扎尔巴耶夫邀请西班牙国王费利佩六世访问哈萨克斯坦

哈通社阿斯塔纳4月25日电 外交部长伊德里索夫25日在阿斯塔纳与西班牙外长何塞•曼努埃尔•加西亚•马加略举行会谈。在会谈后举行的新闻发布会上，伊德里索夫表示，纳扎尔巴耶夫总统邀请西班牙国王费利佩六世访问哈萨克斯坦。

伊德里索说，受纳扎尔巴耶夫总统委托外交部已正式邀请西班牙国王费利佩六世访问哈萨克斯坦，哈方希望访问能够在2017阿斯塔纳世博会期间成行。

伊德里索说，哈萨克斯坦与西班牙在各领域保持着良好的合作关系。近年来，哈西关系发展良好，各领域合作出现新局面，哈方希望两国关系在哈欧深化伙伴关系和合作协议框架下得到进一步发展。

伊德里索指出，哈西两国有许多共同之处。近些年来，两国在包括安全、发展等诸多领域、重大国际和地区问题上开展了富有成效的协调与合作。

伊德里索表示，哈萨克斯坦安理会非常任理事国席位的竞选，获得了西班牙的支持，西班牙已成为哈萨克斯坦在欧洲的最大贸易伙伴之一。

"全球经济未走入低迷之前，两国贸易额一度曾达到30亿美元，这是一个不小的数目。西班牙在发展交通物流方面具有丰富的经验，同时在农业、汽车制造、加工业、绿色能源、通讯等领域基础雄厚。双方就上述领域的合作进行了深入交流。" 伊德里索说道。（编译：金桥）