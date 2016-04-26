英国退欧之后贸易选项不少 但都困难重重

哈通社阿斯塔纳4月26日电 据路透社消息，在英国将于6月23日举行是否脱离欧盟的公投之际，英国的贸易大国地位成为倍受关注的议题。

美国总统奥巴马上周给"脱欧"派增添烦恼。他对英国选民表示，如果退出欧盟，则在与美国的贸易谈判方面英国将会"排在后面"。

脱欧派为英国的贸易安排提出了各种选项，如下所述。

**与欧盟之间的自由贸易协定**

欧盟是英国最大贸易伙伴，而且在脱欧公投之后，英国的当务之急是把冲击降到最低程度。但鉴于英国44%的出口输往欧盟，而英国只占欧盟出口的8%，事情可能很难办。

很多支持脱欧的人士将加拿大和欧盟近来达成的协议当作英国脱欧后可能采用的模式。伦敦市长约翰逊(Boris Johnson)也支持英国脱欧。

按照加拿大协议模式，英国或可以免于欧盟两项不受欢迎的要求：允许整个欧盟的劳工进入国内，以及向欧盟缴纳预算款项。

但耗费了十多年协商的加拿大协议，仅涉及部分开放服务市场。而服务业占英国经济的近80%。

英国财政大臣奥斯本上周称，若采用加拿大式的贸易协议，到2030年英国的经济规模将比留在欧盟的情况下要小6.2%

**走挪威之路**

英国可能效仿挪威模式，尝试与欧盟达成贸易协议，这将使其作为欧洲经济区(European Economic Area)和欧洲自由贸易联会的一部分，可以继续进入欧盟的单一市场。这将使总部位于英国的银行可以继续在欧盟开展业务。

但若以人均计算，挪威对欧盟预算做出的贡献与英国一样大。挪威还遵循欧盟单一市场规定和监管，在制定相关规定时没有发言权；而且同意欧盟公民自由迁徙。

若英国退出欧盟，英国政府将得向选民解释为何英国要坚持部分最不受欢迎的欧盟要求，同时却放弃在监管方面的发言权。

**走瑞士之路**

瑞士与欧盟拥有双边协议，而且是欧洲自由贸易联盟(EFTA)成员，能够在支付一定费用的情况下进入一小部分单一市场，但该国无权提供跨境金融服务。瑞士大型银行必须在欧盟国家成立分支，这增加了他们的成本。

瑞士还在拥有单一市场准入权的领域采用欧盟规定，同意欧盟公民自由迁徙，但2014年公投结果支持采取一定限制，已危及瑞士与欧盟的经济联系。

**一份英国特有的协议**

退欧支持者表示，作为全球第五大经济体，英国的经济规模大得足以拥有一个与欧盟量身定制的贸易协议。他们称德国汽车出口商、或者西班牙制酒商将敦促本国政府与英国达成协议，盖过了任何政治不满情绪。不过，英国设法暂时停止欧盟公民自由进入、或者停止为欧盟预算提供资金的希望看来都不大。

**世界贸易组织选项**

如果无法达成协议，英国与欧盟的关系可能退回至世界贸易组织(WTO)的规定。

退欧支持者表示，与富裕经济体之间多数商品的进口关税，已调降至非常低的水平，因此料不会对英国出口造成严重冲击。

但欧盟对部分商品的关税水平较高，其中包括关税将近10%的汽车，而英国汽车产业聘雇人数在约80万之谱。此外，世界贸易组织尚未大幅开放全球服务业贸易。如果英国不再适用欧盟单一市场规定，那么出口将面临原产地规定以及技术与环境标准同等检验等非关税壁垒。

**与世界其他地区贸易方面**

退欧之后的英国，将面临自行与欧盟以外其他国家订定个别贸易协议的挑战，包括超过50个与欧盟有贸易协议的国家。退欧支持者表示，退欧之后英国与中国及美国等强国制定贸易协议的灵活度，将高于拥有28个成员国的欧盟。但美国总统奥巴马上周表示，英国想与美国敲定协议，可能得等上十年之久。