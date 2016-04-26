纳扎尔巴耶夫：民族和睦大会是我国独立以来形成的宝贵财富

哈通社阿斯塔纳4月26日电 哈萨克斯坦民族和睦大会第24届代表大会，将是哈萨克斯坦独立25周年一系列庆祝活动的开端。

26日，在民族和睦大会上发表讲话的纳扎尔巴耶夫总统如是说。

代表大会主题为"独立、包容、民族团结的未来"，大会由纳扎尔巴耶夫总统主持。

"哈萨克斯坦民族和睦大会，是我们独立以来所拥有的最宝贵的财富之一。1992年，在哈萨克斯坦独立1周年之际，我提议建立这一组织，是有着深远考虑的。如今的年轻人们，恐怕很难真正去了解当时那个时代，我们的国家所面临的问题是多么的复杂。独立之年出生的孩子们，如今都已25岁了。尽管如此，但成长在新时代的青年们并没有经历过向我们这些老一辈们所经历的那段历史。"纳扎尔巴耶夫说。

纳扎尔巴耶夫回忆了苏联解体之后，许多原苏联国家发生的内战和民族冲突，以及由此带来的悲惨的流血牺牲，其中一些争端甚至一直到今天都还没有得到解决和平息。

"危机和威胁无处不在，但却都避开了哈萨克斯坦，这当然不是一个简单的巧合。独立以来能够实现稳定、和平的发展，归功于我们长远的规划和目标明确的政策。我们，维系了国民之间的友谊。在值得尊敬的人民的支持下，我们保障了生活在哈萨克斯坦大地上每一个族群的平等和人权，开辟了一条充满和谐与友情的道路。哈萨克斯坦民族和睦大会--是我国独立以来的宝贵财富。"纳扎尔巴耶夫说。（编译：塔尔）















