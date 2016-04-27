特朗普五个州大获全胜 克林顿马里兰德拉瓦击败桑德斯

据外媒消息，美国东部五个州(宾夕法尼亚、康涅狄格、德拉瓦、罗德岛和马里兰)星期二的党内初选投票已经结束。在民主党方面，希拉莉击败了桑德斯，在马里兰和德拉瓦州胜出。在共和党方面，特朗普赢得了星期二举行初选的所有五个州的初选。

纽约时报报道说，桑德斯将在星期二的党内初选后，对下一步的竞选方案做一个评估。

另外，纽约时报星期二还发布社论说，特朗普在共和党党内的异军突起，对于民主党来说，也有可以汲取经验和教训的地方；尤其是涉及到政党领导阶层的能力、以及政治运作中的精英主义这些议题。

同样是在星期二，美国全国广播公司的民意调查显示，特朗普首度赢得了50%以上的共和党以及具有共和党倾向的选民的支持。这个数字的重要性在于，美国全国广 播公司自从去年12月以来，每个星期都进行相关的民意调查，而特朗普在共和党以及具有共和党倾向的选民当中的支持率，之前从来没有超过50%。自从三月中以 来，特朗普的支持率就一直保持在40%多一些，而最新的民意调查显示，他的支持率又增加了6%。这次民意调查是在四月18号到四月24号之间进行的，有一万 多名选民接受了民调的访问，其中包括九千四百多个注册选民。