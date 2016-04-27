特朗普在五个州的党内初选中横扫对手

哈通社阿斯塔纳4月27日电 据金融时报消息，唐纳德•特朗普(Donald Trump)在周二举行的五场共和党初选中大获全胜，这一结果使其有更大的可能避免提名总统候选人的克利夫兰共和党全国代表大会演变成一场"僵局代表大会"。

这位纽约房地产开发商拿下了宾夕法尼亚州、马里兰州、康涅狄格州、特拉华州和罗得岛州，他在每个州的得票率均领先得克萨斯州参议员特德•克鲁兹(Ted Cruz)和俄亥俄州州长约翰•卡西奇(John Kasich) 30个百分点以上。

特朗普在纽约特朗普大厦(Trump Tower)的获胜讲话中宣称："我认为自己已经是假定被提名人。克鲁兹参议员和卡西奇州长真的应该退出这场选战。他们已无获胜可能。"

在民主党方面的较量中，希拉里•克林顿(Hillary Clinton)只在罗得岛州败给了伯尼•桑德斯(Bernie Sanders)，但在宾夕法尼亚州、马里兰州、康涅狄格州和特拉华州都击败了后者，锁定了假定被提名人地位。希拉里在宾夕法尼亚州发表讲话时，把重心转向了大选，她对特朗普和克鲁兹进行了抨击，同时努力拉拢桑德斯的支持者。

周二的投票结果帮助特朗普朝着拿到1237张党代表票又迈进了一步--要想在共和党全国代表大会首轮投票中赢得总统候选人提名，必须至少拿到1237张党代表票。特朗普拿到的党代表票数现已升至至少950张，这意味着要想锁定提名，他需要拿到剩余党代表票的约46%。

虽然许多政治专家曾预测最多只会有40%左右的共和党选民把票投给特朗普，但周二他即使是在自己表现最差的马里兰州，得票率也有55%，而在表现最佳的罗得岛州，得票率高达64%。

经历了表现糟糕的周二后，克鲁兹已与卡西奇一样，在统计意义失去了赢得提名的可能。

目前这两人都寄望于上演"僵局代表大会"。上周日，两人商定协调他们在印第安纳州、俄勒冈州和新墨西哥州的竞选活动，以最大程度地限制特朗普获得党代表支持的机会。