为限制外国人购房 澳大利亚收紧信贷措施

因担心房地产市场健康，澳大利亚各大银行纷纷收紧了针对外国投资者的购房贷款措施。

据彭博社报道，西太平洋银行公司(Westpac Banking Corp.)在周三的一封邮件中称，将不再向非公民或没有适当居留签证的海外客户提供贷款。此前，澳大利亚联邦银行(Commonwealth Bank of Australia)、澳大利亚国民银行(National Australia Bank Ltd.)等大型银行都收紧了针对外国客户的贷款措施。

受外国买家的推动，过去7年来，该国各州首府的房价上涨了55%。不断上涨的需求，尤其是来自中国的需求，已经引发民众担忧，担心房价上涨太多导致当地人无法承担。

西太平洋银行公司称，他们不接受来自非居民、从事个体经营的外国人，以及住在国外的临时签证持有者的贷款申请。对那些海外收入占个人总收入达70%至80%的房贷申请者，该公司则降低了贷款与房屋价值的比率。

该公司称，他们的首要任务是"为澳大利亚公民和旅居海外但想在本国拥有住宅或投资性房产的永久性居民提供支持"。

本月早些时候，澳大利亚联邦银行宣布加大对部分外国购房者申请贷款的限制，其中包括个体经营者和临时签证持有者。澳大利亚联邦银行是该国市值最大的银行，同时也是最大的抵押贷款实体。

该行的贷款变化包括：不再将外币收入视作申请住房贷款的合法收入来源；对于在澳大利亚生活工作、薪资用澳元支付的外国居民，该行将其贷款与房屋价值比率的最高值从80%降至70%。

澳大利亚政府去年曾敦促银行收紧信贷标准，因为担心投机性住房贷款会导致房价飙升，以及银行在抢占市场份额时会放松信贷标准。

政府自身也在采取措施限制房地产升温。例如，墨尔本所在的维多利亚州正对外国买家购房施加限制。州政府宣布，将从7月1日起把外国投资者在当地购置房产的印花税增加一倍以上，从3%上调至7%。

该州称，从2015年开始的针对外国买家购房的额外征税措施几乎没产生什么影响。维多利亚州地产研究院(Real Estate Institute of Victoria)的数据显示，过去一年，墨尔本的房价上涨了8.3%。

澳大利亚外国投资审查委员会在年度报告中称，中国是澳大利亚房地产市场最大的海外投资来源。该国央行在金融系统半年度评估报告中警告，中国人在当地购置房产的行为已经造成了"间接风险"。政府数据显示，中国人购置的住宅和公寓数量已经连续第二年翻倍了。

澳大利亚央行指出，非居民中国人虽然只拥有少部分澳大利亚住宅，但他们新购入的房产数量非常大而且还在不断增长，尤其是悉尼和墨尔本两地的公寓。央行警告称，如果一部分重要的房产买家，如中国买家，突然大幅度减少需求，那么澳大利亚的房价将会承压。澳大利亚央行表示，中国经济增速放缓或者中国政府加大资本管制都有可能导致这种需求减缓。

官方数据显示，2015财年，澳大利亚政府批准的、针对住宅和商业地产的海外投资额为969亿澳元，一年前为746亿澳元。