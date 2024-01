联合国粮农组织驻哈萨克斯坦联络处举行揭牌仪式（图）

哈通社阿斯塔纳4月28日电 联合国粮食及农业组织28日在阿斯塔纳举行该组织驻哈萨克斯坦联络处的揭牌仪式。这也是联合国粮农组织在中亚开设的首个联络处。联合国粮农组织(FAO)欧洲和中亚事务助理总监弗拉基米尔•拉赫曼宁出席揭牌仪式并致辞。

他说:"粮农组织在哈萨克斯坦设立联络处,是一件大事,此前,粮农组织在哈萨克斯坦开展了许多工作,证明了它在哈萨克斯坦的存在。2015年,粮农组织与哈萨克斯坦政府签署关于在哈设立常设机构的协议 。我们在塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦设立了援助办公室,但设在哈萨克斯坦的是联络处及伙伴关系办公室,地位高于援助办公室。因此,我们可以说,这是联合国粮农组织在中亚开设的首个联络处。"

他说,哈萨克斯坦不仅是区域农业强国,而且是全球农业大国。近些年,哈萨克斯坦在农业领域取得很大成就,FAO愿与哈方共享发展经验,相互协作,巩固发展成果。



1943年,44国政府在美国弗吉尼亚州会晤,决定成立一个永久性的粮食与农业组织。1945年10月,FAO(Food and Agriculture Organization of the United Nations)第一次会议在加拿大召开,FAO正式成立,当时的总部设在罗马,1951年迁往华盛顿。FAO主要负责提高人类的营养水平和生活水平、提高农业生产力、改善农村人口的生活条件。目前,FAO是联合国系统中最大的自治机构,共有180个成员国和一个欧共体(成员组织)。(编译:金桥)