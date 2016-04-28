联合国粮农组织驻哈萨克斯坦联络处举行揭牌仪式（图）

哈通社阿斯塔纳4月28日电 联合国粮食及农业组织28日在阿斯塔纳举行该组织驻哈萨克斯坦联络处的揭牌仪式。这也是联合国粮农组织在中亚开设的首个联络处。联合国粮农组织（FAO）欧洲和中亚事务助理总监弗拉基米尔•拉赫曼宁出席揭牌仪式并致辞。

他说："粮农组织在哈萨克斯坦设立联络处，是一件大事，此前，粮农组织在哈萨克斯坦开展了许多工作，证明了它在哈萨克斯坦的存在。2015年，粮农组织与哈萨克斯坦政府签署关于在哈设立常设机构的协议 。我们在塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦设立了援助办公室，但设在哈萨克斯坦的是联络处及伙伴关系办公室，地位高于援助办公室。因此，我们可以说，这是联合国粮农组织在中亚开设的首个联络处。"

他说，哈萨克斯坦不仅是区域农业强国，而且是全球农业大国。近些年，哈萨克斯坦在农业领域取得很大成就，FAO愿与哈方共享发展经验，相互协作，巩固发展成果。



1943年，44国政府在美国弗吉尼亚州会晤，决定成立一个永久性的粮食与农业组织。1945年10月，FAO（Food and Agriculture Organization of the United Nations）第一次会议在加拿大召开，FAO正式成立，当时的总部设在罗马，1951年迁往华盛顿。FAO主要负责提高人类的营养水平和生活水平、提高农业生产力、改善农村人口的生活条件。目前，FAO是联合国系统中最大的自治机构，共有180个成员国和一个欧共体(成员组织)。（编译：金桥）





