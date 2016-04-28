来自北京的哈萨克族恋人在哈兹列特苏丹清真寺喜结连理

哈通社阿斯塔纳4月28日电 自哈兹列特苏丹清真寺建成并对外开放以来，有数以千计的男女恋人在这座神圣的庙宇中，领受祝福、结为伉俪。

可以说，这座中亚最大的清真寺，已经成为了越来越多的年轻人举行婚礼的必选之所。

由清真寺伊玛目主持的婚礼，献给新人的祝福与教诲，以及以清真寺赠送给新人们有关如何维护家庭和睦与幸福的相关书籍等等，这一切所构成的仪式感和神圣感，或许也是吸引着年轻人们再次举办婚礼的原因之一吧。

而就在昨天，哈兹列特苏丹清真寺迎来了特殊的客人--一对来自中国的哈萨克族恋人。

这对来自中国的哈萨克族恋人，专程从千里之外的中国首都北京来到哈萨克斯坦首都阿斯塔纳，只为在这座神圣的清真寺中见证自己的婚姻，并在这里立下誓言、永结同心。

这两位哈萨克族恋人，自幼生活在中国的首都北京，在那里学习、生活并相识、相爱，最终共同决定步入婚姻的殿堂。

尽管身在远离哈萨克草原的中国腹地，周边的生活环境鲜有哈萨克人最传统的文化氛围和精神信仰，但这对新人以及新人的长辈们，仍然希望能在一个神圣的场所中，完成两人步入婚姻殿堂的誓言。

而位于阿斯塔纳的中亚最大清真寺--神圣的哈兹列特苏丹清真寺，便成为了这对新人的最佳选择。



27日，在哈兹列特苏丹清真寺伊玛目以及亲友们的见证下，这两位中国哈萨克族青年身着民族服饰，接受长辈的领受祝福，相互交换誓言，戴上了象征着永恒爱情的戒指，正式结为夫妇。

让我们祝福这对即使远在千里之外，依然心系着哈萨克亚草原--这片属于全球哈萨克人的热土，并选择不远千里来到阿斯塔纳，在先辈们生活、战斗和留下祝福的土地上，举行自己人生中最重要的仪式新人，愿他们今后的人生沐浴在长辈们最真诚的祝福当中，永享幸福、安康！（编译：塔尔）



图片来源：muslim.kz

























