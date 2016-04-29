纳扎尔巴耶夫：全球性经济危机下保障国内稳定事关国家未来

哈通社阿拉木图4月29日电（记者阿伊博塔•加帕尔别尔艮）在全球性经济危机的当下，稳定的国内社会环境是保障国家发展的关键。29日，正在阿拉木图观摩"奋勇-2016"军事演习的纳扎尔巴耶夫总统作出上述表示。

据悉，4月29日，"奋勇-2016"反恐军事演习在阿拉木图州国家近卫军"雄鹰"训练基地举行。哈萨克斯坦共和国武装力量下属的多支特种部队参加了此次演习。

在演习结束后，纳扎尔巴耶夫总统向全体参演官兵发表讲话，并对官兵们在演习中展现出的极高军事素养表示满意。

"近几年来，全球各地都在发生着各种各样的武装冲突。因此，我们的军人必须时刻准备着，应对任何可能对国家利益造成危害的情况。在维护哈萨克斯坦的主权独立和社会稳定方面，哈萨克斯坦武装力量拥有非常重要的地位。独立至今，我国国防力量的发展已经达到了一个新的阶段，建立起了一支拥有多种现代化打击能力的劲旅。军人的待遇和社会地位也得到了显著的改善。作为武装力量总指挥，我始终关心着武装力量的发展情况。诸位，作为一名国防军人，你们的责任就是保卫人民的安宁生活，保障社会的稳定与和谐。我们的军人，要成为我国国家利益的守护神。在面临全球性经济危机的当下，维护国家安定事关国家未来。"他说。



























