叙利亚战况升级 阿勒颇医院遭轰炸

哈通社阿斯塔纳4月29日电 据纽约时报消息，28日（周四），据目击者和医疗人员称，被割据的叙利亚城市阿勒颇重新陷入了数月未见的全面战争。政府军空袭了武装分子占据的地带，炸毁了一所医院，而武装分子对政府军占据的一侧进行了报复性的迫击炮攻击。

据报道，至少有27人在医院遭受的空袭中丧生，其中包括三名儿童和六名医院工作人员。周三晚上，这所医院变成了一堆冒着烟的废墟。周四的报道称，有20人在空袭中丧生。而在政府控制区的一所医院里，官员称至少有14人在针对该区的迫击炮袭击中丧生，其中大多数是平民，周四一整天不断有伤员被送到该医院。



阿勒颇发生的这些伤亡惨重的摧毁行动，是过去一周中战况急剧升级的体现。叙利亚内战已经持续了五年多时间，一个局部停火协议现在已遭撕毁。

战况的升级，可能也会扰乱联合国在日内瓦再次举行和谈的尝试。

阿勒颇曾是叙利亚的商业中心，它先后成了多场战役的战区，现在被武装分子和政府军各占据了一半。局部停火协议给这座城市带来了稍加喘息的机会--但现在情况变了。

没有迹象表明叙利亚总统巴沙尔·阿萨德(Bashar Assad)领导的政府军及其俄罗斯盟友，离夺回整座城市更进了一步。但最近几天，周边地区的停火状态明显被打破，政府军的空袭增加，反政府武装也加强了炮击。

被炸毁的圣城医院(Al Quds)位于该市被反政府武装控制的一侧。医院的位置众所周知，且该医院得到了国际慈善机构无国界医生组织(Doctors Without Borders)的援助。

"被这场毁灭性的袭击摧毁的医院在阿勒颇至关重要，也是该地区主要的儿科护理转诊中心，"无国界医生组织的叙利亚项目负责人穆斯希达·桑卡达(Muskilda Zancada)在一份声明中说。"那些有能力、有义务结束这场大屠杀的人的愤怒哪里去了？"

俄罗斯军方否认其应对此事负责。

红十字国际委员会(International Committee of the Red Cross)呼吁各方停止肆意袭击，避免伤及平民，并称否则阿勒颇将面临一场新的人道主义灾难。

"不管在哪里，都能听到迫击炮、火炮声和飞机在头顶飞过的声音，"红十字阿勒颇办事处的负责人瓦尔特·格罗斯(Valter Gros)说。"在这里，人人都担心自己的生命安全，没人知道接下来会发生什么。"