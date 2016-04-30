工业之美——哈萨克斯坦史上最强挖掘机

大型机械及演化形象在科幻电影中已经屡见不鲜，如《变形金刚》系列、《阿凡达》和《星球大战》。这些电影崇尚机械的力量主宰一切，机械被推上了神坛。

现实中也存在这样的巨无霸机械。据英国《每日邮报》报道，世界上最大的挖掘机出现在世界最大的煤矿上--Bogatyr煤矿，靠近哈萨克斯坦的埃基巴斯图兹市。这台斗轮挖掘机由现在蒂森克虏伯钢铁公司（ThyssenKrupp Steel）的前身，德国克虏伯（Krupp）生产制造。

在一般的建筑工地上，总重量30吨以上的大型挖掘机就已经很难见到，而巨型斗轮挖掘机的体重一般是大型挖掘机体重的1500倍左右。

斗轮挖掘机虽然体型巨大，但拥有奇妙的装置和精巧的设计，在它的前部安装了巨大的回转轮。回转轮中锯的直径达12米。机器的最外缘是一系列桶状装置，在此通过传送带完成煤炭的装卸工作。行走装置大多为履带式，少数为步行式。

拍下这些照片的俄罗斯摄影师 Alexander Popov 对《每日邮报》表示，"过去我曾看到过许多威力无比的机械，但这么大的还从来没见过。"



据工程机械网的资料显示，斗轮挖掘机是利用装于动臂前端转轮上的多个铲斗连续挖掘的多斗挖掘机，具有生产能力大、效率高、适应复杂煤层进行选采、操作简单、维修方便和易实现现代化管理等优点，在国外工业发达国家普遍采用。一般用于开采量大、服务年限长的大型工程，适合在露天矿、大型土方工程等应用。

而多轮斗式挖掘机则是近二三十年才发展起来的一种效率和机械化程度较高的斗轮挖掘机。生产率从每小时几十立方米到上万立方米。

多轮斗式挖掘机的制造商除了德国的蒂森克虏伯钢铁公司，还有美国CPE公司。产品资料显示，美国CPE公司生产的D-2500型多轮斗式挖掘机自重150吨，1789.68瓦特，每小时可挖掘物料2500立方米，相当于1万名工人的工作量。

《英国邮报》报道称，这台斗式挖掘机具有很强的作业能力，每小时能够挖掘4500吨煤炭，扫清前方一切障碍。



当然，生产一台这样的机器花费不菲。大概需要6600万英镑（约合6.21亿元人民币）巨资。整台机器需要27名矿工一起进行操作。由于它体型非常庞大，行动也相对缓慢，每3小时只能前进1600米。



正如德国人哲学家本雅明所言，机械之所以为美，不仅仅是因为它的效用，更重要的是它在心理层面很好地满足了对人们对机械力量的一种情感投射。这就是暴力美学的力量。

"暴力美学"一词在国内最早源自于对香港导演吴宇森电影的评论，评论中指出他在充斥着子弹与硝烟的暴力镜头中加入了音乐、飘飞的羽毛和白鸽等元素，使得画面有了浓烈的吴氏风格和别样的美感。工程机械的暴力美学也是同样道理：简单、粗暴却充满着力量，以一种另类的美丽颠覆着我们的感官。

来源：界面新闻