五角大楼：昆都士医院被炸“不是战争罪行”

哈通社阿斯塔纳4月30日电 据BBC消息，美国五角大楼表示，美军在阿富汗北部空袭行动炸毁一家医疗诊所并造成42人死亡的事件，并不是战争罪行。

约瑟夫·沃特尔（Joseph Votel）将军确认，16名美军人员将会面对纪律处分，同时表示这场"悲剧性的袭击"是由于人为和技术错误。

一架美军武装直升机将昆都士一家由无国界医生（Medecins sans Frontieres）组织运营的医院误认为是被塔利班武装分子控制的楼房。

无国界医生组织此前曾指有关事件是美国的战争罪行，但沃特尔将军表示，有关的错误是"非故意的"，并不构成战争罪行。

有关人员将不会受到犯罪起诉。

他们将面对不同程度的处罚措施，比如暂时服役，也有可能收到处罚信件，令军旅生涯就此终结。

美国中央司令部总指挥沃特尔将军提供了美军调查的细节，解释指一个经过多日作战的疲劳部队，在没有收到准确信息的情况下提前出发执行空袭任务。

空袭进行了大约10分钟后，地面上的无国界医生致电美国官员，请求他们停止轰炸，但是轰炸还是再持续了20分钟之后才停止。

五角大楼形容事件是"悲剧"，但并不属于蓄意的战争罪行范畴



多名医院工作人员在袭击中遇害

沃特尔说："调查发现，这一事件的发生是由于一系列的人为失误、程序失误和设备失灵造成的，当时没有人知道他们正在轰炸的是一所医院。"

他还表示："此事实属非故意，因此它不在蓄意的战争罪行范畴内。"

无国界医生表示，轰炸没有立即停止是"不可理解"。

"今天的简报等于是承认了一宗在人口密集的市区进行的一次没有控制的军事行动，美军部队在期间并没有遵守基本的战争法，"无国界医生主席迈尼·尼科徕（Meinie Nicolai）说。

该慈善组织已经多次呼吁就事件展开独立的调查。

轰炸事件中的生还者对于没有人要面临犯罪指控感到沮丧。

其中一名生还者卡利德·阿迈德（Khalid Ahmad）的脚至今仍然不能动，他告诉美联社说，那些对此负有责任的人"是罪犯，他们必须被关进监狱"。