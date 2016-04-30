叙利亚冲突：局部休战协议“平静政权”生效

哈通社阿斯塔纳4月30日电 据BBC消息，一名被称为"平静政权"（regime of calm）的局部休战协议在叙利亚生效，除第二大城市阿勒颇外的大部分地区停火。

在当地时间周五晚上午夜过后一小时，由叙利亚军方宣布的休战协议在两个地区生效。

一份声明表示，协议会在大马士革以及首都城外的东古塔区持续24小时。

在北部拉塔基亚（Latakia）省持续72小时。

目前没有任何说明解释休战为什么只是暂时性质。



阿勒颇并没有被纳入最新的"平静政权"协议内

有报道指，在日间由反政府武装发射的火箭炮击毙了15人，他们是周五在阿勒颇的政府控制区域参加祈祷的朝拜者。

政府官员指，阿勒颇的一座清真寺遭遇袭击，造成严重伤亡。政府电视台指，其中一些伤者情况严重，很可能有生命危险。

在被反政府武装控制的东部，有报道指政府军的空袭已造成至少11人死亡，并且摧毁了一座医疗机构--这是一周内第二个遇袭的同类机构。

另有报道指，原油桶装炸弹袭击了居民区，救援人员疲于应付持续增加的伤亡人员。

BBC记者吉姆·缪尔（Jim Muir）指，这个局部休战协议是美俄之间高层接触之后的结果。一项临时停战协议在两个月前生效，但已经濒临崩塌，美俄正在联合国和其他力量敦促下采取一切可能的措施阻止冲突再次发生。

在新的协议下，叙利亚军方表示，"平静政权"的目标是令反政府武装--他们口中所指的"恐怖分子"--没有借口袭击平民目标，同时加强执行现有的停火协议。

美国希望，协议会令这些地区恢复平静，并希望可以延伸到麻烦最大的阿勒颇地区，而有报道则指俄罗斯已经拒绝将阿勒颇纳入最新的休战协议范围内。

在该地区过去八天的暴力冲突中，估计有超过230人遇害。

BBC记者表示，这令很多人恐惧，担心新一轮长期而剧烈的暴力又会开始，这将会令重回日内瓦和平谈判的希望破灭。

有活动人士报告，周四晚上经过一夜短暂的缓和之后，政府军的飞机又对反政府武装控制的区域实施了空袭。

叙利亚民间防卫团体（The Syrian Civil Defence）的志愿紧急救援人员被称为"白色头盔"，该团体指，在战机空袭的目标中有马佳（Marja）地区的一家诊所，伤者当中包括一名护士。

周三晚间，在反政府武装控制的苏卡里区（Sukkari），一座医院被空袭摧毁。美国国务卿约翰·克里（John Kerry）表示，该袭击似乎是"蓄意的"。

支援该医院的无国界医生（Medicins Sans Frontieres）在周五表示，相信有包括六名工作人员在内的50人身亡。

反政府活动人士指，政府军在阿勒颇一些地区投下桶装炸弹

该救援组织表示，圣城医院（al-Quds Hospital）遭遇的袭击，摧毁了阿勒颇仅剩的其中一个"你还能看到人道的地方"。无国界医生警告说，政府军正准备围绕反政府武装控制的地区实施大规模的袭击。

该城市的大部分地方已经被摧毁，基础设施也受到严重破坏，令平民缺水缺电数月。

在接受BBC访问时，联合国秘书长潘基文呼吁，叙利亚领导人必须"超越个人狭隘的视野"，停止破坏他们自己的国家。

联合国人权事务高级专员扎伊德·拉阿德·侯赛因（Zeid Ra'ad Al Hussein）说，安理会未能将叙利亚的情况提交到国际刑事法院（International Criminal Court）是"现实政治最耻辱的一个例证"。

俄罗斯和美国在叙利亚冲突中分别支持敌对的两派。