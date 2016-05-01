布伦特原油创七年来最大月涨幅

油价周五收盘持稳，盘中触及年内高位，4月上涨约20%，布兰特原油创七年来最大月度涨幅。

美元走软，以及对全球供应过剩将缓解的乐观情绪，推动原油在首季重挫至30美元之下的12年低位后，上涨逾20美元。

布兰特原油期货LCOc1收盘仅小跌0.01美元，报每桶48.13美元，盘中触及年内峰值48.50美元。4月上扬21.5%，为2009年5月以来最大月涨幅。

美国原油期货CLc1收跌0.11美元，报每桶45.92美元，盘中触及年内峰值46.78美元。4月涨幅为20%，为一年来最大。

油价距离50美元不到5美元，投资银行Jefferies表示，市场"的供需平衡正在逐步改善"，将在今年下半年逆转至供应不足。

但其他机构警告称，此轮涨势是受持有大规模投机头寸的投资者推动，尽管石油库存仍然高企，但一项路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)4月石油产量升至近期历史的最高。

"问题是，我们未看到油价上涨与基本面的关联性，"ING的高级商品策略师Hamza Khan表示，"高库存、高产量的油市基本面并未改变。"

技术分析师称，油价可能升至每桶50美元，但在55美元之前阻力加大，可能引发投资者在油市出现两年最大幅度反弹后获利了结。

接受路透调查的分析师预计，2016年布兰特原油均价为每桶42.30美元，连续第二个月预期被上调。

美林美银在一份报告中称，非OPEC供应的确已经从高位回落，估计4月和5月全球石油产量按年萎缩，为2013年以来首次。

来源：路透社