中国全面"金援"俄罗斯

短短一周，中国就为俄罗斯提供了多宗贷款援助。俄罗斯卫星新闻网本周接连发布至少三篇关于中国为俄罗斯提供金融援助的报道：

1、俄罗斯铁路公司称，中国将为建设俄罗斯首条莫斯科至喀山的高铁供价值为4000亿卢布的贷款。双方还就使用美元和人民币为项目注资的可能性进行讨论。

2、俄罗斯亚马尔液化气（LNG）公司公告称，公司与中国进出口银行、中国国家开发银行商定，两家中方银行分别为其提供93.4亿欧元（约合107亿美元）和97.6亿人民币（约合15亿美元）的贷款，为期15年。建设期间信用额度利率为EURIBOR6M (欧洲银行同业拆借利率）加3.3百分点年利率，"亚马尔液化天然气"项目投入使用后的年利率为3.55百分点。人民币信贷额度利率在项目投产前后分别为SHIBOR 6M（上海银行间同业拆借利率）加3.3和3.55百分点。

3、俄远东发展部新闻处消息称，中俄于26日签署俄中农工产业发展基金成立协议，中资银行或将以6%的年利率向远东农业项目发放贷款。

事实上，这只是中国与俄罗斯开展全方位合作的一部分。中国与俄罗斯的经济联系近年来愈加紧密，金融合作、石油等贸易联系尤为突出。

贷款方面，中国国家开发银行驻莫斯科代表处俄罗斯市场研究部经理袁芳24日称，"俄罗斯目前是接受中国国家开发银行贷款数额最大的国家。去年年底我行为俄罗斯提供的贷款已超过620亿美元。这些项目涉及各个领域，其中包括电信、能源、采矿业、农业、银行间合作等。"袁芳还称，该行去年还与俄联邦储蓄银行、外贸银行、外经银行等签署了贷款额度为280亿元人民币的信用额度协议。国开行还愿意为俄罗斯银行的在俄项目再融资提供贷款。

此外，中国银行与俄外贸银行签署协议，为服务两国商贸合同扩大金融服务种类，向从事双边经贸合作的企业提供新的金融解决方案。此外，哈尔滨银行、重庆银行、大连银行、内蒙古银行和海南银行还与俄联邦储蓄银行远东分行等俄商业银行达成协议，提高两国本币结算额度，并为俄远东超前发展区项目吸引投资。

在货币领域，俄罗斯央行日前发布消息称，两国可望于5月达成在俄建立人民币离岸中心的协议，并且，继卢布、美元、欧元、瑞士法郎、英镑和日元之后，人民币有望成为第七种可计入俄商业银行资本金的币种。俄罗斯央行副行长梅利尼科夫称，人民币未来成为本地区储备货币的可能性非常高。俄经济战略研究所所长阿格耶夫称，本币贸易结算已成为俄中金融领域合作的重要内容之一。

在黄金领域，俄罗斯在增加本国黄金储备之际，计划向中国市场出口黄金。俄黄金储备从2012年的883吨增至2016年3月的1447吨，目前居世界第六位。俄第二大商业银行俄罗斯外贸银行日前表示，计划每年向中国市场提供80吨至100吨黄金，相当于俄黄金产量的1/3。该行去年已经取得上海黄金交易所成员地位。

中俄未来还有望在高科技领域开展合作。俄罗斯外交部长谢尔盖?拉夫罗夫昨日在与中国外交部长王毅会晤后表示，"我们将主要精力放在筹备下次峰会和普京6月访华上。我们详尽讨论了两国外交部等部门为此准备的材料和提案，包括涉及高科技等各领域双边务实合作的文件草案"。

今年6月份，上海合作组织将在乌兹别克斯坦首都塔什干举行元首峰会，中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京届时均将出席并举行会晤。（来源：联合早报网）