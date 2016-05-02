国际纵横：切尔诺贝利事故如何动摇苏联

30年前的切尔诺贝利核电站灾难事故，发生于苏联僵化的体制在各个层面上受到挑战之际。

首先，苏联的新领导人上台时间不久。就像那时候的笑话说的那样：在很长一段时间以来，苏联终于有了第一位可以无需别人搀扶和协助、自己可以走路和说话的领导人。

戈尔巴乔夫当时执政才一年多。他动摇了衰老的苏联共产党的等级体制，还允许甚至鼓励讨论此前曾是禁忌的话题。在这些话题中，经济问题，思想多元化和环境问题是首要的议题。

他当时没有意识到，切尔诺贝利核电站事故会把社会讨论和公众参与提升到一个全新的水平。

当时的苏联突然出现了一种新现象：基层运动，绿色运动。特别是在受切尔诺贝利事故影响最严重的地方乌克兰和白俄罗斯，这些活动力量空前壮大。



灾难发生几个小时后，石墨芯仍在燃烧，但苏联能源部副部长阿列克谢·马库欣给苏共中央秘密发出的"紧急报告"说，工作人员正在处理现场，没有疏散附近城市人口的必要。切尔诺贝利正开工建设时马库欣在乌克兰任能源部长

Image caption灾难发生几个小时后，石墨芯仍在燃烧，但苏联能源部副部长阿列克谢•马库欣给苏共中央秘密发出的"紧急报告"说，工作人员正在处理现场，没有疏散附近城市人口的必要。切尔诺贝利正开工建设时马库欣在乌克兰任能源部长。

领导这些活动的并非党的官僚，而是作家、学生、医生和科学家。而苏联共产党发现自己被聚焦于尖锐的、批评性的审查之下。

人们无法原谅当局就辐射水平的谎言，混乱的医疗健康建议和他们的政治冷漠。

一个典型的例子是，核灾难发生后，当局拒绝取消在基辅举行劳动节集会游行，并要求把孩子们带到街头，表明基辅是安全的。



核灾难发生后，当局拒绝取消在基辅举行劳动节集会游行，并要求把孩子们带到街头，表明基辅是安全的

Image caption核灾难发生后，当局拒绝取消在基辅举行劳动节集会游行，并要求把孩子们带到街头，表明基辅是安全的。

而当人们后来了解到，一些党内精英的孩子已经坐飞机离开了基辅，他们感到震惊和气愤。

失败的体系

绿色团体在乌克兰组织的集会结果聚集了数以万计的参加者。

他们的口号慢慢地但坚定地发生了改变，因为切尔诺贝利核事故本身就暴露了它是一个腐败、失败的体制出现的综合症，而不仅仅是一次技术性的灾难。

很快，在乌克兰和白俄罗斯的切尔诺贝利核事故抗议活动之上，独立运动也发展壮大起来，苏联体制失效是一个重要原因。



苏联领导人戈尔巴乔夫和妻子在切尔诺贝利核电站事故发生3年后首次视察事故发生地。但这一事故早已动摇了人们对他改革苏联体制的信心

Image copyrightAFPImage caption苏联领导人戈尔巴乔夫和妻子在切尔诺贝利核电站事故发生3年后首次视察事故发生地。但这一事故早已动摇了人们对他改革苏联体制的信心。

此外，经济也是个问题。苏军在阿富汗军事干涉、计划经济导致的灾难性失败，导致了有着苏联的粮仓之称的乌克兰出现严重的主要粮食短缺，更加重了体制的压力。

在此之上的切尔诺贝利核电事故造成的巨大代价，为戈尔巴乔夫雄心勃勃的改革计划笼罩了一个最终失败的阴影。

戈尔巴乔夫和他的盟友们试图将一个不稳定而且效率低下的制度现代化。

而切尔诺贝利核电站事故发生后，苏联自己的公民都认为这已经不可能。这么做的风险太高了。（来源：BBC中文网）