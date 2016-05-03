伊朗表示反对朝鲜发展核武器

哈通社阿斯塔纳5月3日电 据外媒消息，伊朗总统哈桑•鲁哈尼称，伊朗反对朝鲜研制核武器的行为。他在与韩国总统朴槿惠会面后作出这番表态。

韩国总统朴槿惠于当地时间5月1日下午抵达伊朗首都德黑兰开始为期三天的国事访问。这是自1962年两国建交以来韩国总统首次访问伊朗。两国在会谈上签署了包括基建及能源方面的多达66项谅解备忘录，预计韩国可获得订单金额达52万亿韩元。此外，韩国政府还将启动规模达250亿美元的金融援助项目，为韩国企业参与伊朗基础设施建设项目提供帮助。

在5月2日与朴槿惠进行的一次会谈后，伊朗总统哈桑表示，伊朗希望看到大规模杀伤性武器在朝鲜半岛被彻底销毁。他还说，他反对朝鲜正在进行的核武器项目。哈桑的此番表态是国际社会向朝鲜施压放弃核武器并停止挑衅行为的最新进展。伊朗与朝鲜两国在上世纪70年代时，曾进行过武器和军事方面的交流。

韩国希望朝鲜可以步伊朗的后尘，停止与核武器有关的活动。朴槿惠表示，她呼吁伊朗支持联合国对朝鲜的制裁，一系列制裁措施旨在阻断朝鲜发展核武器的资金。

朝鲜第七次党代会将于下月召开。有消息称，朝鲜可能正在准备第五次核试验。美国助理国务卿拉塞尔（Danny Russel）4月19日表示，朝鲜如进行第五次核试验，将可能引发新的制裁。