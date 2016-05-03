克里：叙利亚冲突“在很多方面已经失控”

哈通社阿斯塔纳5月3日电 据BBC消息，正在试图挽救一个脆弱停火协议的美国国务卿克里（John Kerry）警告说，叙利亚的冲突"在很多方面已经失控"。

在日内瓦与来自联合国与阿拉伯国家外交官会谈后，克里表示，今天的会谈在叙利亚第二大城市阿勒颇减少暴力冲突的计划上已经取得了不小的进展。

不过他说，这并不意味着胜利。

已经持续了五年多的叙利亚冲突在近期有所缓和，但过去几天冲突又加剧了。

在过去的9天，据悉已经有大约250人死于阿勒颇的冲突。

当地的活动人士说，周一，来自政府的势力在阿勒颇叛乱分子所掌控的区域展开空袭和炮击。



当地的活动人士说，周一，来自政府的势力在叛乱分子所掌控的阿勒颇区域展开空袭和炮击。

"已经失控"

克里在评论这些进展时说，"在很多方面，冲突已经失控，且十分令人担忧"。

他还说，此前为期九周的停止敌对努力已经产生了"十分积极的效果"，也拯救了许多生命。

克里说，这次会谈的目标旨在达成一个更全面的停火协议。他还说，将会有更多的停火监视工作来确保各方不违反协议。"每天24小事，每周七天"。"我们正尽力让此发生，"他说。

在离开日内瓦前，克里与俄罗斯外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）通电话。俄罗斯外交部表示，克里与拉夫罗夫重申了要求各方停止敌对行动的立场。