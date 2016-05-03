美国大选：党代表是如何炼成的

维吉尼亚州-美国大选初选虽然是由选民投票其实是在选党代表，然后由这些党代表到全国代表大会上投票推选本党候选人。近年来两党都是在代表大会之前数个月就出现了拿到足够代表票数的候选人，但是今年两党都可能出现无人获得足够代表票数的局面，那么就意味着要举行所谓的竞争性（contested）代表大会，这引起了人们对党代表的兴趣，美国之音记者最近采访了维吉尼亚州的党代表大会，带您了解党代表是怎么产生的。

在维吉尼亚州詹姆斯·麦迪逊大学的礼堂里，两千六百多名维吉尼亚州共和党代表上周末聚集在这里召开州党代表大会，其中的一项日程是选举本州出席7月份全国党代表大会的部分代表，也就是所谓的无选区代表at-large delegate。

美国总统大选党代表来自各州。各党根据州内的居民人数来决定党代表数目。而在一个州内如何分配，则由各州自行决定。

维吉尼亚州前总检察长库奇纳利（Ken Cuccinelli）负责为共和党总统参选人克鲁兹参议员争取党代表。

库奇纳利告诉美国之音："我们正努力在每个州一个一个地争取党代表，我们这方面做得很成功， 每个星期我们的代表人数都在增加。"

在这次维吉尼亚州共和党代表大会上，来自各县市的地区党代表们经过了一番激烈辩论后通过了州共和党委员会推荐的13位无选区州党代表名单。

13人当中有10位支持克鲁兹，三位支持川普。

这显然引起了很多川普支持者的不满，因为川普在三月份的维吉尼亚初选中获胜，赢得34.7%的选票，而克鲁兹排名第三赢得16.9%。

川普支持者约翰·弗莱德瑞克斯（John Fredericks）告诉美国之音："这个名单是反川普势力为克鲁兹量身打造的，川普才得到三票。这违反了选民的意志。那我们举行初选不就是浪费时间吗？"

川普本人也多次批评共和党的初选程序不公平："因为我的原因，让大家都了解到共和党的初选制度是完全不公正和扭曲的。"

维吉尼亚州前总检察长库奇纳利是这13名州党代表之一。

针对川普的批评，库奇纳利告诉美国之音说，共和党初选制度早已存在，川普的抱怨没有道理："有时候川普得到40%的选票，但是却得到所有的代表票数，虽然从数学角度看这是不公平的，但这时候他就不抱怨了，这个制度是很早就有的，我们没有抱怨过，但我们每次赢了川普他就抱怨不休。"

美国总统大选的党代表选举是一个复杂的程序。有的州是赢者通吃，初选领先的参选人拿到所有的代表票；有的州则是比例分配制度，按参选人得票数分配代表名额。

维吉尼亚州是比例分配制。该州一共有49个参加共和党全国代表大会的名额。其中，11个国会选区每区有三个名额，由该选区内的党员选出。还有13名不分选区的代表就在这次大会上产生。

这13个名额包括全国委员会分配给每个州的10个党代表名额，还有3个奖励名额-其中两个奖励名额是因为维吉尼亚州议会两院由共和党控制，另一个是因为来自维吉尼亚州的联邦议员过半数为共和党人。

如果在共和党全国代表大会之前没有参选人能得到法定的1237个代表票，那么全国代表大会就会成为一次有竞争的代表大会，或许会进行几轮投票才能产生选举人，而代表们在第一轮投票中必须按照初选结果投票，到第二轮以后就变成自由代表，可以投任何他们支持的人。这就意味着在初选中没有领先的参选人也可能得到党内提名。

按照比例代表制，川普在维吉尼亚的初选中得到了49张选票中的17张，克鲁兹只得到了8张。赢得第二名16张的鲁比奥已经中止竞选。如果出现第二轮投票的情况，原来鲁比奥的选票就很有可能转入克鲁兹或者卡西奇名下。

来源：美国之音