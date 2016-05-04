嘉能可考虑出售哈萨克斯坦金矿

哈通社阿斯塔纳5月4日电 据英国《金融时报》消息，嘉能可(Glencore)正为旗下最大金矿探索出路，这可能包括以20亿美元出售。该公司正加大努力减轻债务负担。

据知情人士透露，中国矿企预计将领跑对哈萨克斯坦Vasilkovskoye项目的竞购，今年黄金价格出现了反弹。

在几个求购者接洽之后，嘉能可决定考虑出售该矿，为此已委任蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets)和德意志银行(Deutsche Bank)负责处理可能的交易。

若成功处置这笔资产，嘉能可将大幅接近其目标：今年把净债务降低到180亿美元以下，到2017年底进一步降低至150亿美元，该战略旨在安抚投资者，去年投资者越来越担心这家瑞士集团对大宗商品价格暴跌的承受力。

去年，嘉能可在英国上市的股票是伦敦市场上表现最差的股票之一。不过该集团已通过出售一系列资产来提振信心，其中包括上月以25亿美元出售农业业务少数股权。

作为其债务削减计划的一部分，嘉能可已敲定了14亿美元的交易，以所谓的"流"交易出售贵金属，这使其得以从旗下某些矿的未来产量获得预付款。据熟悉该集团计划的人士透露，嘉能可或许因此决定围绕Vasilkovskoye矿达成某种流交易，作为一种替代出售的选择。

嘉能可通过子公司Kazzinc拥有Vasilkovskoye金矿近70%股权，该矿的已探明和可能储量超过500万盎司。

Vasilkovskoye金矿每年生产约35万盎司黄金，在嘉能可的庞大资产组合中是少数以黄金为主要产品的矿之一，这一点比较不寻常。这也意味着该矿更有可能吸引专业黄金矿商，而不是涉及流交易的金融公司。

嘉能可是一家瑞士公司，成立于1974年，是全球最大的商品交易商，主要从事生产和营销金属、矿产、能源产品和农产品。