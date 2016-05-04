奥运圣火抵达巴西利亚

哈通社阿斯塔纳5月4日电 据新华社消息，5月3日当地时间早上7时25分，运载奥运圣火的专机抵达巴西首都巴西利亚，里约奥组委主席努兹曼手持火种灯走下舷梯。在经历了希腊圣火采集和在瑞士展示之后，本届奥运会的圣火终于回了"家"。

与此同时，在巴西总统府高原宫前的三权广场上，众多巴西孩子早早前来等候火炬，他们热情欢呼着，不停高唱巴西国歌。而奥运五环旗也高高飘扬在高原宫外。

当地时间上午10时，面临弹劾风波的巴西总统罗塞夫将火炬点燃，第一名火炬手、巴西女排名将法比亚娜·克劳迪诺从罗塞夫手中接过火炬，在众多护跑者、民众和媒体记者的簇拥下跑完了第一棒。巴西境内火炬传递也就此拉开序幕，南美洲举办的首届奥运会越来越近了。

然而，眼下的巴西却面临着复杂的政治和经济危机，除了罗塞夫总统深陷弹劾风波之外，这个南美大国还面临经济不景气、寨卡病毒、高犯罪率等问题。不过，当奥运圣火来到巴西，奥运会的独特魅力和巴西人对体育的热爱，将有助于驱散"雾霾"。

巴西境内火炬传递启动仪式上，罗塞夫致辞说："国家在政治上处于困难时期，我们承认存在政治不稳。但是，巴西有能力让体育盛会与困难时期共处......我们相信，巴西已经为款待所有外国运动员和游客做好了准备......而在这样的国度里，未来数月后将开幕的里约奥运会，必将会取得圆满成功。"

5月3日当天的火炬传递路线总长118公里，将穿过巴西利亚5个行政区域和多个旅游景点，圣火所到之处也引发了大批巴西民众围观。虽然伴随火炬传递有一些游行示威，但多数人都在为奥运而欢呼。

12岁的叙利亚难民哈南·哈立德在去年跟随自己的家人来到了巴西最大城市圣保罗，如今这位小姑娘有幸成为里约奥运火炬手，她在3日跑完火炬接力之后说："能够跑奥运火炬接力我太开心了，我从没想过会有今天，这是一个特别的时刻，我热爱巴西人，我感觉自己融入了巴西。"

前来观看火炬接力的巴西孩子们也无不期待奥运的到来，问他们最喜欢哪个奥运项目，答案非常统一，那就是足球。巴西政府奥运官网记者卡罗尔说："目前巴西的政治和经济危机吸引了人们许多注意力，我觉得只有在5月3日奥运火炬来到巴西之后，人们才会开始关注奥运。"

的确，现代奥林匹克早已超越体育范畴，具有巨大的号召力和感染力，对推动举办地社会、经济、文化的发展，对促进全人类的和平、友谊、进步，都显示出巨大的力量和深远影响。

罗塞夫此前曾表示，希望奥运会提振巴西经济。伴随赛事而来的工作岗位和旅游人数的增长，无疑将刺激低迷的巴西经济。里约市市长帕埃斯也总在反复地念叨一句话："奥运会应该服务城市，反之则不然。"里约新的交通网络、体育场馆、城市地标以及健身步道等，正在让里约人享受到福利。巴西新任体育部长莱泽也说，举办奥运会的重要目的是让巴西民众更多地了解和参与各种运动，奥运会可能是改变巴西人仅对足球感兴趣的最好机会。

为了让更多巴西人感受到奥运圣火的魅力，这次的火炬传递将在该国329个城市进行，覆盖65％的巴西国土及90％的人口。接下来的3个多月，在这场奥运圣火和巴西的美丽邂逅中，奥林匹克精神将生根发芽，整个巴西的奥运氛围也将逐渐浓厚。

祝福巴西，期待里约！